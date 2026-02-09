Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Seminar mit der Resilienztrainerin Simone Herdrich am Samstag, 14. Februar, ab 10 Uhr erfahren die Teilnehmenden, welche Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten sie haben und wie sie diese gewinnbringend einsetzen können, um Krisen erfolgreich zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen.

Anmeldung bei der Volkshochschule bis 12. Februar unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

