Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Oberbürgermeister Eckart Würzner begrüßt am Dienstag, 24. Februar 2026, die neuen Heidelberger Jugendgemeinderäte. Die konstituierende Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Großen Rathaussaal, Marktplatz 10. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des neuen Vorstands. Bereits um 17 Uhr werden die Mitglieder des bisherigen Jugendgemeinderats verabschiedet.

Der Heidelberger Jugendgemeinderat wurde im Dezember 2025 neu gewählt. Insgesamt 59 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter von 13 bis 19 Jahren hatten sich um 30 Sitze beworben. Neun der Gewählten waren bereits Mitglieder des Gremiums. Der Jugendgemeinderat ist für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 19:10