Heidelberg – Heimatlos, aber hoffnungsvoll – Der Tanzverein INTER-ACTIONS startet als „Floating Company“ ein Experiment an unterschiedlichen Orten in Heidelberg

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Februar meldet sich die Company und Plattform für Tanz INTER-ACTIONS mit einem temporären Experiment an unterschiedlichen Orten Heidelbergs zurück. Dabei steht die Idee der Zwischennutzung bereits vorhandener Locations im Vordergrund. In der Vergangenheit hat INTER-ACTIONS in Heidelberg nicht nur eigene Tanzstücke entwickelt, sondern mit dem als Zwischennutzung angemieteten Studio in der Kurfürsten-Anlage zahlreichen regionalen Tanzschaffenden und Initiativen einen Raum für Proben und künstlerische Recherche geboten. Nachdem die Zwischenmiete aufgrund eines Neubaus nach sechseinhalb Jahren ihr absehbares Ende fand, arbeitet der Verein nun temporär mit dem BETRIEBSWERK Heidelberg sowie von Februar bis Mai mit dem Heidelberger Kunstverein HDKV zusammen. „Aufgrund der hohen Mietpreise in Heidelberg, stagnierender Fördermöglichkeiten und der Kürzung öffentlicher Zuwendungen befindet sich die freie Tanzkunst in Heidelberg in einer prekären Lage. Einerseits ist künstlerische Stabilität unerlässlich, andererseits werden die Ressourcen gekürzt. Die mit INTER-ACTIONS verbundenen Künstler*innen und das Publikum trauern noch immer um den Verlust ihrer künstlerischen Heimat und fühlen sich in ihrer eigenen Stadt vernachlässigt und heimatlos“, so der künstlerische Leiter von INTER-ACTIONS, Edan Gorlicki, der in den vergangen Monaten mit seinem Team nach temporären Lösungen für die Weiterarbeit gesucht hat. „Als kulturelle Institution in Heidelberg reagiert INTER-ACTIONS vorübergehend mit dem Experiment ‚Floating Company‘ auf die Herausforderungen. Das Konzept zielt darauf ab, durch Kooperationspartner*innen neue Stabilität zu finden. INTER-ACTIONS hat sich schon immer für nachhaltige Arbeitspraktiken eingesetzt. Dieses Mal möchte die Organisation leere Räume mit Leben füllen. Auf sehr einfache und flexible Weise bringen Tanzkünstler*innen ihre Ideen und Bewegungssprache in die leeren Räume ihrer Stadt.

Was ab Februar geboten wird

Als „Floating Company“ vermittelt INTER-ACTIONS ab Februar im BETRIEBSWERK Heidelberg verschiedene Räumlichkeiten an lokale und regionale Bewegungskünstler*innen für Proben oder öffentliche Showings. Die wöchentlichen BUILDING-ACTIONS Movement Sessions finden ab 9. Februar dauerhaft montags um 19:00 Uhr im TankTurm Saal, Eppelheimer Straße 46 statt. Hier können alle Interessierten zeitgenössischen Tanz ganz unkompliziert kennenlernen. INTER-ACTIONS‘ Vision ist es, das Modell der „Floating Company“ auf ganz Heidelberg auszuweiten. Solange der Verein keine eigenen Räumlichkeiten hat, soll das Betriebswerk als Basis dienen, während weitere ungenutzte Flächen aktiviert werden können. So auch im Rahmen einer dreimonatigen Kooperation mit dem Heidelberger Kunstverein. Im Kontext der Ausstellung „Fliedergarten“ von Silke Otto-Knapp wird ab Februar der FEED Raum im Untergeschoss zu einem Probenraum für Tanz und bietet Besuchenden die Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Räumen und Bewegungskunst live zu erleben. Bei der Ausstellungseröffnung am 28. Februar ist mit der Performance-Installation BODY-LANGUAGE – MOONLIGHT zudem ein gemeinsames Event geplant. Über Termine zum Mitmachen an den verschiedenen Orten können sich Tanzinteressierte über die Website oder den Social Media Kanal von INTER-ACTIONS informieren. Die Company freut sich außerdem über Vorschläge von Institutionen oder Firmen, die ungenutzte Räume zur Zwischennutzung haben. Erreichbar ist INTER-ACTIONS unter studio-actions@inter-actions.de.

Über INTER-ACTIONS

INTER-ACTIONS more than a dance company ist eine Company und ein Verein für Tanz mit Sitz in Heidelberg. Fest verwurzelt im zeitgenössischen Tanz überbrückt die Gruppe unter der Leitung des Choreografen Edan Gorlicki in zahlreichen Projekten die Grenzen zwischen Bühne und Publikum.

Als gemeinnütziger Verein setzt sich INTER-ACTIONS dafür ein, Räume und Ressourcen zu teilen und nachhaltige Strukturen für Tanz in der Rhein-Neckar-Region zu etablieren, um freischaffende lokale Bewegungskünstler*innen und vielfältige kulturelle Akteur*innen zu unterstützen.

9. Februar 2026