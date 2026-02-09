Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bau des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof/Kurfürstenanlage schreitet kontinuierlich voran. Ende Januar 2026 wurde ein 65 Tonnen schweres Bohrgerät für die Arbeiten vor Ort geliefert. 65 Tonnen sind vergleichbar mit 10 ausgewachsenen Elefanten. Mithilfe des Geräts werden Bohrpfähle in den Boden eingebracht, die als tragende Elemente für die Baugrubensicherung und das spätere Bauwerk dienen. Somit geht der Bau des Fahrradparkhauses in eine weitere Phase. In den kommenden Monaten werden die Bohrarbeiten fortgesetzt und die Baugrube weiter ausgehoben. Im Anschluss folgen die Rohbauarbeiten.

730 Stellplätze auf 1.560 Quadratmetern

Direkt am Bahnhofseingang hin zur Kurfürsten-Anlage und Straßenbahnhaltestelle gelegen wird ein Fahrradparkhaus mit rund 730 Stellplätzen gebaut. Im Sommer 2025 starteten die Vorarbeiten für die Erd- und Verbauarbeiten. Das Parkhaus selbst wird voraussichtlich Ende 2026 für die Nutzung zur Verfügung stehen. Die endgültige Fertigstellung der darüberliegenden Platzfläche ist für Ende 2027 geplant und steht im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten des Bahnhofgebäudes, die parallel von der Deutschen Bahn vorangetrieben werden.

Das Fahrradparkhaus ist der erste Baustein einer Maßnahmenreihe am Hauptbahnhof. Die Stadt erwarb im Herbst 2023 eine rund 156 Quadratmeter große Fläche von der Deutschen Bahn, die gemeinsam mit einer städtischen Fläche den Standort zwischen dem Intercity Hotel und dem Neubau der Bahn bildet. Das Fahrradparkhaus bietet witterungsgeschützte und sichere Abstellmöglichkeiten mit verschiedenen Parksystemen sowie 36 Ladepunkte für E-Bikes. Gemeinsam mit dem Fahrradparkhaus am Europaplatz stehen dort künftig insgesamt 2.600 Abstellplätze rund um das Bahnhofsgelände zur Verfügung. Das ist dringend nötig, da der Bedarf an Fahrradstellplätzen weiter ansteigen wird, wie Prognosen vorhersagen.

Rampe führt künftig ins Parkhaus

Erschlossen wird die Parkebene über eine spiralförmige Rampe mit einem Höhenunterschied von 4,80 Metern. Auf der darüberliegenden Ebene ist ein neuer Platz mit Aufenthaltsqualität und Anlieferfunktion vorgesehen. Betreiber werden die Stadtwerke Heidelberg.

Das Projekt kostet insgesamt rund 9,4 Millionen Euro. Knapp Dreiviertel der Kosten fördert das Land Baden-Württemberg, das das Bauvorhaben mit 6,8 Millionen Euro unterstützt. Der Gemeinderat hatte den Bau im November 2023 mit großer Mehrheit beschlossen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 19:07