Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Mühltalstraße in Handschuhsheim führt die Deutsche Telekom im Februar mehrere Glasfaserarbeiten an verschiedenen Stellen durch. Aus Sicherheitsgründen muss deshalb im betroffenen Bereich während der Arbeiten ein Teil der Fahrbahn gesperrt werden. Eine Durchfahrt für Autos und ÖPNV bleibt jederzeit möglich. Zu Fuß gibt es keine Einschränkungen. Gearbeitet wird im Bereich der folgenden Hausnummern:

• Mühltalstraße 125a: Anfang Februar bis Montag, 23. Februar 2026

• Mühltalstraße 101/4: Montag, 16. Februar, bis Freitag, 6. März 2026

• Mühltalstraße 117: Dienstag, 17. Februar, bis Dienstag, 3. März 2026

• Mühltalstraße 122/5: Donnerstag, 19. Februar, bis Freitag, 13. März 2026

Von den Glaserfaserarbeiten unabhängig befindet sich seit Anfang Februar eine sogenannte Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich der Hausnummer 49. Auch dort bleibt die Fahrbahn bis zum Ende der Arbeiten am Samstag, 28. Februar 2026, befahrbar. Alle Arbeiten sind so aufeinander abgestimmt, dass die Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 19:13