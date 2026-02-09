Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Heidelberg sind am Rosenmontag, 16. Februar 2026, dienstbereit, auch wenn an diesem Tag die närrischen Truppen der Kurpfälzer Trabanten das Rathaus stürmen und vorübergehend besetzt halten werden. Der Fastnachtsdienstag ist bei der Stadtverwaltung Heidelberg traditionell kein Arbeitstag. Das heißt: Am Dienstag, 17. Februar 2026, sind alle städtischen Ämter und Dienststellen einschließlich Rathaus geschlossen.

Für folgende Einrichtungen gelten gesonderte Regelungen:

• Theaterkasse: Die Theaterkasse hat am Fastnachtsdienstag von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

• Stadtbücherei mit Bücherbus und Literaturcafé: Die Stadtbücherei und das Literaturcafé sind am Rosenmontag – wie immer montags – geschlossen. Der Bücherbus fährt am Rosenmontag die Haltestelle Jaspersstraße (Emmertsgrund) an. Am Fastnachtsdienstag bleiben Stadtbücherei und Literaturcafé ebenfalls geschlossen und die Rückgabeautomaten sind außer Betrieb. Auch der Bücherbus fährt am Fastnachtsdienstag nicht.

• Recyclinghöfe: Die Recyclinghöfe der Stadt Heidelberg sind am Fastnachtsdienstag ab 12 Uhr geschlossen.

• Friedrich-Ebert-Haus: Die Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte ist am Rosenmontag – wie immer montags – geschlossen. Am Fastnachtsdienstag hat das Friedrich-Ebert-Haus von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

• Kurpfälzisches Museum: Das Museum bleibt am Fastnachtsdienstag geschlossen. Am Rosenmontag ist es – wie immer montags – ebenfalls geschlossen.

Ab Aschermittwoch stehen die städtischen Einrichtungen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 19:28