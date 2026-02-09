  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.02.2026, 14:57 Uhr

Germersheim – Mehr digitale Services für Bürgerinnen und Bürger – Kreisverwaltung Germersheim führt neue Online-Dienste ein

Germersheim/KreisGermersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Schritt für Schritt setzt die Kreisverwaltung Germersheim ihren Kurs hin zu einer modernen und digitalen Verwaltung fort. Seit Januar dieses Jahres stehen den Bürgerinnen und Bürgern gleich fünf neue Online-Dienste zur Verfügung, die Behördengänge erleichtern und Wege sparen. Damit treibt die Verwaltung konsequent die Digitalisierung ihrer Dienstleistungen voran – ein zentrales Versprechen von Landrat Martin Brandl seit seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr. „Digitalisierung bedeutet für uns vor allem Bürgernähe und Zeitersparnis“, betont Landrat Martin Brandl. „Mit den neuen Online-Diensten machen wir es den Menschen im Landkreis einfacher, ihre Anliegen bequem von zu Hause aus zu erledigen. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer Verwaltung, die serviceorientiert, transparent und zukunftsfähig ist.“

Neue digitale Services im Überblick

Negativbescheinigung Wohngeld (Online-Dienst)
Wer außerhalb des Landkreises Germersheim umzieht und in der neuen Kommune Wohngeld beantragen möchte, benötigt eine Negativbescheinigung. Diese bestätigt, dass kein Wohngeld im Landkreis bezogen wurde beziehungsweise wann ein möglicher Bezug endete. Die Bescheinigung kann nun einfach und schnell digital beantragt werden.

Sprengstoffrechtliche Erlaubnis – Antrag auf Erteilung, Verlängerung und Änderung
Personen, die eine Erlaubnis zum Umgang mit sprengstoffrechtlich relevanten Stoffen wie Treibladungspulver, Schwarzpulver oder pyrotechnischen Gegenständen benötigen, können ihren Antrag nun bequem online stellen. Auch Verlängerungen und Änderungen bestehender Erlaubnisse lassen sich über den neuen Dienst digital abwickeln.

Nutztierhaltung – Anmeldung, Abmeldung und Änderungsanzeige
Tierhalterinnen und Tierhalter können ab sofort sämtliche Meldepflichten zu ihrer Nutztierhaltung online erfüllen. Der bisherige Dienst wurde erweitert und umfasst nun nicht nur die Abmeldung, sondern auch die Anmeldung und Änderungsanzeige. Betroffen sind unter anderem Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Gatterwild und Bienen.

Kfz-Abmeldung
Auch die Abmeldung oder Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs ist nun vollständig digital möglich. Ob vorübergehende Stilllegung oder endgültige Verschrottung – die Online-Abmeldung spart Zeit und ermöglicht eine flexible Erledigung unabhängig von den Öffnungszeiten der Zulassungsstelle.

Digitaler Bauantrag
Einen großen digitalen Schritt ist die Bauabteilung der Kreisverwaltung gegangen, die ohnehin schon einen Großteil ihrer Serviceangebote im Online-Verfahren anbietet: Wer künftig einen Bauantrag stellen möchte, kann dies seit Anfang Februar komplett digital erledigen. Damit wird der gesamte Bauantragsprozess vereinfacht: vom Einreichen der Unterlagen bis zur Bearbeitung durch die zuständige Stelle.

Kontinuierlicher Fortschritt bei der Digitalisierung
Mit diesen neuen Angeboten setzt die Kreisverwaltung Germersheim ein weiteres Zeichen für den digitalen Wandel. Landrat Brandl kündigt an, dass die Öffentlichkeit künftig regelmäßig über neue digitale Services und Projekte informiert wird: „Wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und zeigen, wie vielfältig die Digitalisierung unseren Alltag erleichtern kann. Weitere Online-Dienste befinden sich bereits in der Umsetzung. Damit bleibt die Kreisverwaltung Germersheim auf Kurs, Verwaltungsvorgänge modern, effizient und bürgerfreundlich zu gestalten.“

Quelle
Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 14:57

﻿

