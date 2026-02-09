  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.02.2026, 10:02 Uhr

Germersheim – 40 Jahre im Dienst für Kinder, Jugendliche und Familien – Susanne Antoni feiert Dienstjubiläum bei der Kreisverwaltung Germersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Susanne Antoni hat ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Kreisverwaltung Germersheim gefeiert. Landrat Martin Brandl gratulierte der Diplom-Sozialarbeiterin und dankte ihr für ihr langjähriges Engagement im Dienst des Kreises und seiner Familien. „Susanne Antoni hat unzähligen Kindern, Jugendlichen und Eltern Unterstützung gegeben. Ihre Erfahrung und ihr Einsatz sind ein großes Plus für unsere Verwaltung“, so Brandl. Ein erstes Praktikum absolvierte sie bereits 1981 beim Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim, worauf sich ein Studium der Sozialen Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen anschloss. Nach Einblicken und Tätigkeiten in den vielfältigen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe ist sie heute im Pflegekinderdienst des Fachbereichs Jugendhilfe tätig. Im Rahmen ihrer Ehrung betonte Susanne Antoni, wie sehr sie die Entwicklung vieler Kinder und Jugendlicher berührt: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie gut sich Kinder trotz schwieriger Startbedingungen entwickeln und wie engagiert sich Pflegeeltern einsetzen.“

Quelle
Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 10:02

