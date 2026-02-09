Frankenthal – Wertstoffcenter wegen Karnevalsumzug mit eingeschränkten Öffnungszeiten

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des diesjährigen Karnevalsumzugs bleibt das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes am Samstag, 14. Februar, geschlossen.

Am Freitag, 13. Februar, ist das Wertstoffcenter wie gewohnt von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Auch am Freitag, 20. Februar, gelten die regulären Öffnungszeiten von 13 bis 16.30 Uhr.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb bittet um Beachtung und dankt für das Verständnis.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 12:19