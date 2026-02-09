Frankenthal – Landesförderung stärkt Gesundheitsversorgung vor Ort – zwei Millionen Euro für die Stadtklinik

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen des Krankenhausinvestitionsprogramms 2026 des Landes Rheinland-Pfalz kommen Frankenthal erneut Mittel zur Modernisierung und Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung zugute. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat die Fördermittel des Landes in Höhe von insgesamt 148,5 Millionen Euro für Investitionen in stationäre Einrichtungen des ganzen Landes vorgestellt. In die Gesundheitsinfrastruktur in Frankenthal fließen zwei Millionen Euro.

Fördermittel fließen in Generalsanierung und Tagesklinik

Eine Million Euro wird in die Generalsanierung der Stationen und der Küche des Frankenthaler Krankenhauses investiert. Die Maßnahme umfasst die umfassende Modernisierung wichtiger Funktionsbereiche, um hygienische Standards, Patientenkomfort und Energieeffizienz deutlich zu verbessern.

Eine Million Euro fließt in den Bau der durch die Stadtklinik Frankenthal betriebenen geplanten psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof, die integraler Bestandteil der regionalen Versorgung psychisch erkrankter Menschen sein wird. Diese Einrichtung soll ein niedrigschwelliges, wohnortnahes Angebot für Patientinnen und Patienten schaffen und die bestehende Versorgungslandschaft sinnvoll ergänzen.

„Mit den Förderzusagen des Landes stärken wir die medizinische Versorgung in unserer Region nachhaltig und zukunftsorientiert“, betont Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Die Sanierung unserer Stationen und der Aufbau einer modernen psychiatrischen Tagesklinik sind – gemeinsam mit der Eröffnung des Neubaus der Stadtklinik im Frühjahr – maßgebliche Schritte, um Versorgung, Qualität und Aufenthaltsqualität zu verbessern.“

Das Krankenhausinvestitionsprogramm 2026 des Landes stellt bauliche Investitionen, funktionale Modernisierungen und psychosoziale Angebote in den Mittelpunkt. Die Landesmittel sollen dabei helfen, dringend benötigte Baumaßnahmen zu realisieren und die Infrastruktur der Kliniken zukunftssicher auszurichten.

Die Investitionen in Frankenthal und Limburgerhof ergänzen die landesweiten Förderschwerpunkte, zu denen unter anderem Psychiatrie, Neubauten, Funktionsbereiche sowie die Förderung von Ausbildungsstätten gehören.

Hintergrund zur Landesförderung

Das Krankenhausinvestitionsprogramm 2026 des Landes Rheinland-Pfalz stellt den Kliniken im gesamten Land 148,5 Millionen Euro an regulären Investitionsmitteln zur Verfügung. Zusammen mit zusätzlichen Mitteln aus dem Transformationsfonds und Sonderprogrammen beträgt das Gesamtvolumen mehr als 377 Millionen Euro.

Mehr zur Modernisierung der Stadtklinik Frankenthal

Die Stadt Frankenthal investiert als Trägerin der Stadtklinik, auch mithilfe von Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von insgesamt mehr als 30 Millionen Euro, gezielt in die Zukunft des Standorts.

Mit dem Neubau und der umfassenden Modernisierung entstehen deutlich verbesserte räumliche und medizinische Rahmenbedingungen. In den Neubau einziehen wird neben der Geriatrie und der Psychiatrie eine neue, moderne Geburtsstation. Sie bietet zeitgemäße Strukturen, kurze Wege und eine hochwertige Ausstattung, die sowohl den Bedürfnissen von Familien als auch den Anforderungen an eine moderne Geburtshilfe gerecht werden. Unter anderem entstehen moderne Kreiß- und Operationssäle und modern ausgestattete Familienzimmer, die den heutigen Anforderungen junger Familien entsprechen.

Quelle/Bild: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 13:37