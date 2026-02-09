Frankenthal – Frankenthal stärkt Bildung, Kultur und Sport – Neuer Bereich bündelt wichtige Angebote für Familien

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal hat zu Jahresbeginn die Bereiche Schulen sowie Kultur und Sport zusammengeführt. Sie bilden nun gemeinsam den neuen Bereich „Bildung, Kultur und Sport“. Damit werden Themen gebündelt, die für viele Familien zum täglichen Leben gehören.

Warum die Neuorganisation wichtig ist

Für viele Kinder und Jugendliche gehören Schule, Sportverein, Musikschule oder Ganztagsangebote zum festen Wochenablauf. Zahlreiche Eltern sind darauf angewiesen, dass diese Angebote gut ineinandergreifen – sei es zur Betreuung, zur Förderung oder zur Freizeitgestaltung. Durch die Zusammenführung von Schule, Kultur und Sport in einem Verwaltungsbereich können Abstimmungen künftig schneller erfolgen und Projekte leichter gemeinsam entwickelt werden. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Wer in Frankenthal aufwächst, soll gute Chancen haben – in der Schule, im Sport, in der Kultur und in der Freizeit. Mit der neuen Struktur erleichtern wir die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Vereinen und Kultureinrichtungen und schaffen bessere Voraussetzungen für verlässliche Ganztagsangebote. Davon profitieren Familien, Schülerinnen und Schüler und auch die vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt.“

Bessere Rahmenbedingungen für Ganztagesbetreuung, Vereinsleben und lebenslanges Lernen

Die Neuorganisation unterstützt die Vorbereitungen auf den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026/27. Gleichzeitig stärkt sie die Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Musik- und Jugendangeboten, die für Frankenthal eine große Rolle spielen.

Dazu zählen unter anderem:

• der Ausbau von Ganztags- und Nachmittagsangeboten,

• eine einfachere Kooperation zwischen Schulen und Vereinen,

• verlässliche Strukturen für kulturelle Bildung,

• Unterstützung bei Projekten und Veranstaltungen.

Für Vereine bedeutet dies, dass Ansprechpartner leichter erreichbar sind und Kooperationen mit Schulen oder Kultureinrichtungen schneller abgestimmt werden können. Mit der neuen Struktur rücken auch Angebote des lebenslangen Lernens stärker in den Fokus. Einrichtungen wie die Stadtbücherei, die Volkshochschule und die Musikschule leisten einen wichtigen Beitrag zur Bildungslandschaft Frankenthals – von der frühkindlichen Förderung über schulbegleitende Angebote bis hin zur Erwachsenenbildung. Durch die Bündelung im neuen Bereich können diese Einrichtungen künftig noch enger mit den Schulen verzahnt und ganzheitlich weiterentwickelt werden. Ziel ist es, Bildungsbiografien über alle Lebensphasen hinweg mitzudenken, Übergänge besser zu gestalten und Angebote aufeinander abzustimmen. Damit trägt die Neuorganisation dem wachsenden Stellenwert des lebenslangen Lernens Rechnung und stärkt Frankenthal als Bildungsstandort für alle Generationen.

Leitung und Aufbau

Die Leitung des neuen Bereichs übernimmt Julia Hoppe, die bereits den Bereich Kultur und Sport verantwortete. Ergänzend wird eine strategische Koordinationsstelle eingerichtet, die sich um Vernetzung, Projektentwicklung und Ganztag kümmert. Nach dem Eintritt der bisherigen Stelleninhaberin in den Ruhestand war die Leitung des Bereichs Schulen für einen Zeitraum von rund sechs Monaten unbesetzt. „Mein ausdrücklicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schulbereich, die während der Vakanz mit großem Engagement und hoher Fachlichkeit Verantwortung übernommen haben. Trotz dieser herausfordernden Phase konnten wichtige Weichenstellungen vorangebracht werden – insbesondere im Schulbau sowie bei den Vorbereitungen auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung“, betont Schuldezernent Bernd Leidig.

Keine Veränderungen für Beschäftigte – klare Zuständigkeiten

Für die Beschäftigten der Stadtverwaltung ändern sich Arbeitsorte und Aufgaben nicht.

Auch politisch bleiben die Zuständigkeiten klar geregelt:

• schulbezogene Themen liegen weiterhin bei Beigeordnetem Bernd Leidig,

• Kultur und Sport beim Oberbürgermeister.

Die gemeinsame Bereichsleitung sorgt dafür, dass diese Themen abgestimmt und fachlich zusammengeführt werden.

Ausblick

Eine der Bereichsleitung zuarbeitende strategische Koordinationsstelle befindet sich derzeit im Besetzungsverfahren. Mit ihr wird die Stadt in den kommenden Monaten die Vernetzung zwischen Schulen, Vereinen und kulturellen Angeboten weiter vorantreiben. Oberbürgermeister Dr. Meyer abschließend: „Diese Neuaufstellung schafft Tempo, Übersicht und Verlässlichkeit in einem Bereich, der für das Leben vieler Familien zentral ist. Frankenthal zeigt damit, dass wir Bildung, Kultur und Sport aktiv gestalten und Zusammenarbeit stärken.“

Quelle

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:08