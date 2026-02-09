  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

OB Nicolas Meier
09.02.2026, 16:08 Uhr

Frankenthal – Frankenthal stärkt Bildung, Kultur und Sport – Neuer Bereich bündelt wichtige Angebote für Familien

OB Nicolas MeierFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal hat zu Jahresbeginn die Bereiche Schulen sowie Kultur und Sport zusammengeführt. Sie bilden nun gemeinsam den neuen Bereich „Bildung, Kultur und Sport“. Damit werden Themen gebündelt, die für viele Familien zum täglichen Leben gehören.

Warum die Neuorganisation wichtig ist
Für viele Kinder und Jugendliche gehören Schule, Sportverein, Musikschule oder Ganztagsangebote zum festen Wochenablauf. Zahlreiche Eltern sind darauf angewiesen, dass diese Angebote gut ineinandergreifen – sei es zur Betreuung, zur Förderung oder zur Freizeitgestaltung. Durch die Zusammenführung von Schule, Kultur und Sport in einem Verwaltungsbereich können Abstimmungen künftig schneller erfolgen und Projekte leichter gemeinsam entwickelt werden. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Wer in Frankenthal aufwächst, soll gute Chancen haben – in der Schule, im Sport, in der Kultur und in der Freizeit. Mit der neuen Struktur erleichtern wir die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Vereinen und Kultureinrichtungen und schaffen bessere Voraussetzungen für verlässliche Ganztagsangebote. Davon profitieren Familien, Schülerinnen und Schüler und auch die vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt.“

Bessere Rahmenbedingungen für Ganztagesbetreuung, Vereinsleben und lebenslanges Lernen
Die Neuorganisation unterstützt die Vorbereitungen auf den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026/27. Gleichzeitig stärkt sie die Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Musik- und Jugendangeboten, die für Frankenthal eine große Rolle spielen.

Dazu zählen unter anderem:
• der Ausbau von Ganztags- und Nachmittagsangeboten,
• eine einfachere Kooperation zwischen Schulen und Vereinen,
• verlässliche Strukturen für kulturelle Bildung,
• Unterstützung bei Projekten und Veranstaltungen.

Für Vereine bedeutet dies, dass Ansprechpartner leichter erreichbar sind und Kooperationen mit Schulen oder Kultureinrichtungen schneller abgestimmt werden können. Mit der neuen Struktur rücken auch Angebote des lebenslangen Lernens stärker in den Fokus. Einrichtungen wie die Stadtbücherei, die Volkshochschule und die Musikschule leisten einen wichtigen Beitrag zur Bildungslandschaft Frankenthals – von der frühkindlichen Förderung über schulbegleitende Angebote bis hin zur Erwachsenenbildung. Durch die Bündelung im neuen Bereich können diese Einrichtungen künftig noch enger mit den Schulen verzahnt und ganzheitlich weiterentwickelt werden. Ziel ist es, Bildungsbiografien über alle Lebensphasen hinweg mitzudenken, Übergänge besser zu gestalten und Angebote aufeinander abzustimmen. Damit trägt die Neuorganisation dem wachsenden Stellenwert des lebenslangen Lernens Rechnung und stärkt Frankenthal als Bildungsstandort für alle Generationen.

Leitung und Aufbau
Die Leitung des neuen Bereichs übernimmt Julia Hoppe, die bereits den Bereich Kultur und Sport verantwortete. Ergänzend wird eine strategische Koordinationsstelle eingerichtet, die sich um Vernetzung, Projektentwicklung und Ganztag kümmert. Nach dem Eintritt der bisherigen Stelleninhaberin in den Ruhestand war die Leitung des Bereichs Schulen für einen Zeitraum von rund sechs Monaten unbesetzt. „Mein ausdrücklicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schulbereich, die während der Vakanz mit großem Engagement und hoher Fachlichkeit Verantwortung übernommen haben. Trotz dieser herausfordernden Phase konnten wichtige Weichenstellungen vorangebracht werden – insbesondere im Schulbau sowie bei den Vorbereitungen auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung“, betont Schuldezernent Bernd Leidig.

Keine Veränderungen für Beschäftigte – klare Zuständigkeiten
Für die Beschäftigten der Stadtverwaltung ändern sich Arbeitsorte und Aufgaben nicht.

Auch politisch bleiben die Zuständigkeiten klar geregelt:
• schulbezogene Themen liegen weiterhin bei Beigeordnetem Bernd Leidig,
• Kultur und Sport beim Oberbürgermeister.

Die gemeinsame Bereichsleitung sorgt dafür, dass diese Themen abgestimmt und fachlich zusammengeführt werden.

Ausblick
Eine der Bereichsleitung zuarbeitende strategische Koordinationsstelle befindet sich derzeit im Besetzungsverfahren. Mit ihr wird die Stadt in den kommenden Monaten die Vernetzung zwischen Schulen, Vereinen und kulturellen Angeboten weiter vorantreiben. Oberbürgermeister Dr. Meyer abschließend: „Diese Neuaufstellung schafft Tempo, Übersicht und Verlässlichkeit in einem Bereich, der für das Leben vieler Familien zentral ist. Frankenthal zeigt damit, dass wir Bildung, Kultur und Sport aktiv gestalten und Zusammenarbeit stärken.“

Quelle
Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:08

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com