Eberbach – Die Tourist-Information ist nun Reservix -Vorverkaufsstelle

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Interessierte können sich so auch für viele Veranstaltungen in Deutschland, aber auch für Angebote der Stadthalle Eberbach Tickets sichern

Ab sofort können Eberbacherinnen und Eberbacher sowie Gäste Tickets für zahlreiche Veranstaltungen in der Tourist-Information im Rathaus am Leopoldsplatz erwerben.

Durch eine neue Kooperation mit dem Ticketinganbieter Reservix fungiert die Tourist-Information als Vorverkaufsstelle. Auf diesem Ticketportal gibt es gut 90.000 Veranstaltungen, wie Konzerte, Sport, Comedy und Festivals. Darunter sind natürlich auch einige Events in Eberbach.

Im Umkreis von rund 30 km ist die Tourist-Information Eberbach damit die einzig offizielle Vorverkaufsstelle von Reservix. Die Kombination aus persönlicher Beratung und digitaler Buchungsmöglichkeit bietet den Gästen einen ganz besonderen Service.

Beim Kauf vor Ort erhalten Besucherinnen und Besucher neben der persönlichen Beratung die ausgedruckten Hardtickets direkt zum Mitnehmen – ideal auch zum Verschenken.

Die Öffnungszeiten der Tourist-Information sind Mo./Di./Mi./Do. 10-12 und 14-17 Uhr (Mittwoch bis 18 Uhr) und freitags von 10-12 Uhr.

Weitere Infos:

Märkte-Tourismus-Stadtinformation

Leopoldsplatz 1

69412 Eberbach

Tel: 06271 87242

Fax: 06271 87254

E-Mail: tourismus@eberbach.de

Homepage: www.eberbach.de

StVE.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 13:39