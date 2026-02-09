Dudenhofen – Historische Wirtshauswanderung stieß auf große Resonanz

Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 50 bis 60 Bürgerinnen und Bürger fanden sich zur historischen Wanderung „Wirtschaften in Dudenhofen“ ein, an der auch der für den Wahlkreis 39 direkt gewählte CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner teilnahm.

Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den früheren Landrat und CDU-Ortsvorsitzenden von Dudenhofen, Clemens Körner. Unter der fachkundigen Führung des ehemaligen Bürgermeisters Peter Eberhard führte der Rundgang durch die Geschichte der früheren und heutigen Gaststätten des Ortes. Dabei wurde deutlich, welche wichtige Rolle die Wirtshäuser über viele Jahrzehnte für das gesellschaftliche Leben in Dudenhofen gespielt haben. Die Teilnehmenden mussten zwar etwas Zeit mitbringen – denn früher gab es eine große Zahl an Gaststätten im Ort –, dennoch verlief die Wanderung kurzweilig und sehr lebendig. Neben den historischen Erläuterungen von Peter Eberhard wurden zahlreiche persönliche Erinnerungen und Anekdoten aus „alten Zeiten“ von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beigesteuert und machten den Rundgang zu einer besonderen Begegnung mit der Ortsgeschichte.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner zeigte sich beeindruckt von dem großen Interesse: „Solche Veranstaltungen machen eindrucksvoll sichtbar, wie wichtig gelebte Geschichte und persönliche Erinnerungen für den Zusammenhalt in unseren Gemeinden sind. Mein Dank gilt allen, die diese Wanderung vorbereitet und mit ihren Geschichten bereichert haben.“

Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr, wie stark das Interesse an der lokalen Geschichte und am gemeinsamen Austausch in Dudenhofen weiterhin ist.

Quelle: Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 12:31