Besuch der Hochschule im DFS Tower am Frankfurter Flughafen: Einblicke in Flugsicherung und Kooperationen

Frankfurt am Main/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Delegation der Hochschule Worms besuchte kürzlich den DFS Tower am Frankfurter Flughafen und erhielt dabei umfassende Einblicke in die Arbeit der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS). Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Aufgaben der Fluglotsinnen und Fluglotsen sowie der fachliche Austausch zu Ausbildungs- und Kooperationsmöglichkeiten. Im Rahmen einer Führung erhielten die Gäste einen direkten Einblick in die An- und Abflugkontrolle der Flugzeuge. Dabei wurde anschaulich vermittelt, wie Fluglotsinnen und Fluglotsen durch hochkomplexe Prozesse und modernste Technik einen sicheren und effizienten Flugverkehr am größten deutschen Flughafen gewährleisten. Ein weiterer Höhepunkt des Besuchs war der Austausch mit der Arbeitsdirektorin der DFS, Frau Andrea Wächter. Im Gespräch standen insbesondere der duale Studiengang bei der DFS sowie weitere Felder der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Worms und der Deutschen Flugsicherung im Vordergrund. Beide Seiten betonten die Bedeutung einer engen Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die Attraktivität gemeinsamer Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote für den Nachwuchs.

Quelle

Fotograf / André Hückelkempken (DFS)

Zuletzt aktualisiert am 9. Februar 2026, 16:13