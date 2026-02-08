Worms – Närrisches Programm bei „Spass uff de Gass“

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Straßenfastnacht am 14. Februar / Auch in diesem
Jahr wieder mit Aftershow-Party
Worms wird bunt: Mit einem dreifach donnernden „Helau“
wird auch in Worms am Samstag, 14. Februar wieder
Straßenfastnacht gefeiert. Ab 11.11 Uhr zeigen die Wormser
Fastnachtsvereine rund vier Stunden lang bei „Spass uff de
Gass“ auf dem Obermarkt ein buntes Programm mit über
zwanzig Tanz- und Gesangsbeiträgen. Im Anschluss darf auf
dem Obermarkt noch bis 17 Uhr gefeiert werden. DJ und
Moderator Benjamin Müller wird garantiert wie gewohnt für
beste Stimmung sorgen. Weitere Informationen sowie das
gesamte Programm gibt es unter www.worms-erleben.de
Begleitet von den Garden und dem Regimentsblasorchester der
Mainzer Prinzengarde werden die Fastnachtsvereine am 14.
Februar traditionell zusammen mit Oberbürgermeister Adolf Kessel
vom Rathaus an den Obermarkt ziehen. Dort angekommen
eröffnet das Stadtoberhaupt um 11.11 Uhr zusammen mit Tanja
Bitsch, Vorsitzende des Wormser Hausfrauenvereins und
Mitorganisatorin der Straßenfastnacht, die Feierlichkeiten mit
einem dreifach donnernden Helau. Anschließend führt Moderator
Benjamin Müller durch das Programm.
Bühnenprogramm und Party bis 17 Uhr
Den Auftakt machen die „Mini-Elferräte“ des Wormser Carneval
Clubs mit einem Kinderballett. Weitere Tanzauftritte der
Nachwuchsfastnachter liefern unter anderem die „Wormser
Guutzjer“ und „Smileys“ (Wormser Carneval Club) sowie, die
„Minihoppers“ und „Tip Tops“ (Wormser Hausfrauen-Verein).
Musikalische Höhepunkte setzen neben den „Kräppelinos“ und
den „Wormser Schnooke“ (beide WCC) auch die „Desperate
Housemen“ (Wormser Narrhalla), die „Grumbeer Dääns Bänd“
(Wormser Liederkranz) sowie die Solodarbietungen von Jenny
Sponagel (Wormser Liederkranz) und Bella vom WCC. Weitere
Tanzkünste gibt es unter anderem bei den „Magic Ploppendales“
(Wormser Narrhalla), dem WCC-Ballett, der „Royal Garde“
(Wormser Liederkranz) oder der Schautanzgruppe der
Prinzengarde Gloria zu bestaunen. Gastbeiträge liefern in diesem
Jahr der TV Monsheim mit seiner Kindergarde, der S.C. Ibersheim
mit dem Ballett „Dance Mania“, das Kreativwerk GV 1845
Pfeddersheim mit dem Männerballett „Die Kronjuwelen“ sowie der
Hofheimer Carneval Verein mit Tanzbeiträgen von der „Happy
Dance Company“ und „Knuspergebäck“.
Nach dem offiziellen Programm leitet Moderator Benni nahtlos in
die anschließende Straßenfastnacht-Aftershow-Party über. Bis 17
Uhr können die Wormser Narren dann zusammen weiter
schunkeln und tanzen. Für das leibliche Wohl der hungrigen und
durstigen Fastnachter sorgen die Wormser Fastnachtsvereine auf
dem gesamten Obermarkt.
Ohne das große ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer aller
Vereine wäre die Straßenfastnacht nicht möglich. Auch das
reibungslose Miteinander unter den Vereinen ist essenziell. Damit
diese entsprechend unterstützt werden, wird darum gebeten, vom
Mitbringen eigener Speisen und Getränke abzusehen. Ralf’s
Tanzgalerie unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren, indem
man den Gruppen hier eine Umkleidemöglichkeit in Bühnennähe
bietet. Auch die Brauerei Sander und der Getränkehändler Gegros
sind wieder vor Ort. Nicht zu vergessen der Entsorgungs- und
Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo), SES Sicherheitsdienste und
Service GmbH sowie Sippel Licht & Ton, die zusammen mit dem
offiziellen Veranstalter, der Kultur und Veranstaltungs GmbH
Worms, für einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten in der
Innenstadt sorgen.
Fastnachtsparty im Anschluss
Wer nach Ende von „Spass uff de Gass“ immer noch Weiterfeiern
möchte, kann dies bei der Fastnachtsparty des Wormser
Liederkranzes tun: Der Verein lädt am Samstag, 14. Februar, zur
„Halli-Galli-Fastnachtsparty“ ins WORMSER ein. Die Band „Grand
Malör“ und DJ Ralf Schulz sorgen in diesem Jahr für ausgelassene
Stimmung. Eintritt ab 18 Jahren. Tickets sowie weitere
Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.
Die Akteure
Die Straßenfastnacht „Spass uff de Gass“ ist eine Veranstaltung
der Kultur und Veranstaltungs GmbH in Kooperation mit den
Wormser Fastnachtsvereinen, die sich für das inhaltliche und
kulinarische Angebot zuständig zeichnen: Wormser Narrhalla von
1840 e. V., Griwwelbisser Worms 1983 e. V., Wormser
Prinzengarde Gloria 02 e. V. (WPG), Wormser Carneval Club
1974 e. V. (WCC), Wormser Hausfrauen-Verein e. V. (WHV) und
die Wormser Carnevalgesellschaft Liederkranz 1875 e. V. (WCL).
Die Partner von „Spass uff de Gass“
„Spass uff de Gass“ wird ermöglicht durch die Unterstützung der
folgenden Partner: Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-
Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.
Foto: Bernward Bertram
Quelle: Stadt Worms
Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 20:45