Worms – Närrisches Programm bei „Spass uff de Gass“



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Straßenfastnacht am 14. Februar / Auch in diesem

Jahr wieder mit Aftershow-Party

Worms wird bunt: Mit einem dreifach donnernden „Helau“

wird auch in Worms am Samstag, 14. Februar wieder

Straßenfastnacht gefeiert. Ab 11.11 Uhr zeigen die Wormser

Fastnachtsvereine rund vier Stunden lang bei „Spass uff de

Gass“ auf dem Obermarkt ein buntes Programm mit über

zwanzig Tanz- und Gesangsbeiträgen. Im Anschluss darf auf

dem Obermarkt noch bis 17 Uhr gefeiert werden. DJ und

Moderator Benjamin Müller wird garantiert wie gewohnt für

beste Stimmung sorgen. Weitere Informationen sowie das

gesamte Programm gibt es unter www.worms-erleben.de

Begleitet von den Garden und dem Regimentsblasorchester der

Mainzer Prinzengarde werden die Fastnachtsvereine am 14.

Februar traditionell zusammen mit Oberbürgermeister Adolf Kessel

vom Rathaus an den Obermarkt ziehen. Dort angekommen

eröffnet das Stadtoberhaupt um 11.11 Uhr zusammen mit Tanja

Bitsch, Vorsitzende des Wormser Hausfrauenvereins und

Mitorganisatorin der Straßenfastnacht, die Feierlichkeiten mit

einem dreifach donnernden Helau. Anschließend führt Moderator

Benjamin Müller durch das Programm.

Bühnenprogramm und Party bis 17 Uhr

Den Auftakt machen die „Mini-Elferräte“ des Wormser Carneval

Clubs mit einem Kinderballett. Weitere Tanzauftritte der

Nachwuchsfastnachter liefern unter anderem die „Wormser

Guutzjer“ und „Smileys“ (Wormser Carneval Club) sowie, die

„Minihoppers“ und „Tip Tops“ (Wormser Hausfrauen-Verein).

Musikalische Höhepunkte setzen neben den „Kräppelinos“ und

den „Wormser Schnooke“ (beide WCC) auch die „Desperate

Housemen“ (Wormser Narrhalla), die „Grumbeer Dääns Bänd“

(Wormser Liederkranz) sowie die Solodarbietungen von Jenny

Sponagel (Wormser Liederkranz) und Bella vom WCC. Weitere

Tanzkünste gibt es unter anderem bei den „Magic Ploppendales“

(Wormser Narrhalla), dem WCC-Ballett, der „Royal Garde“

(Wormser Liederkranz) oder der Schautanzgruppe der

Prinzengarde Gloria zu bestaunen. Gastbeiträge liefern in diesem

Jahr der TV Monsheim mit seiner Kindergarde, der S.C. Ibersheim

mit dem Ballett „Dance Mania“, das Kreativwerk GV 1845

Pfeddersheim mit dem Männerballett „Die Kronjuwelen“ sowie der

Hofheimer Carneval Verein mit Tanzbeiträgen von der „Happy

Dance Company“ und „Knuspergebäck“.

Nach dem offiziellen Programm leitet Moderator Benni nahtlos in

die anschließende Straßenfastnacht-Aftershow-Party über. Bis 17

Uhr können die Wormser Narren dann zusammen weiter

schunkeln und tanzen. Für das leibliche Wohl der hungrigen und

durstigen Fastnachter sorgen die Wormser Fastnachtsvereine auf

dem gesamten Obermarkt.

Ohne das große ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer aller

Vereine wäre die Straßenfastnacht nicht möglich. Auch das

reibungslose Miteinander unter den Vereinen ist essenziell. Damit

diese entsprechend unterstützt werden, wird darum gebeten, vom

Mitbringen eigener Speisen und Getränke abzusehen. Ralf’s

Tanzgalerie unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren, indem

man den Gruppen hier eine Umkleidemöglichkeit in Bühnennähe

bietet. Auch die Brauerei Sander und der Getränkehändler Gegros

sind wieder vor Ort. Nicht zu vergessen der Entsorgungs- und

Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo), SES Sicherheitsdienste und

Service GmbH sowie Sippel Licht & Ton, die zusammen mit dem

offiziellen Veranstalter, der Kultur und Veranstaltungs GmbH

Worms, für einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten in der

Innenstadt sorgen.

Fastnachtsparty im Anschluss

Wer nach Ende von „Spass uff de Gass“ immer noch Weiterfeiern

möchte, kann dies bei der Fastnachtsparty des Wormser

Liederkranzes tun: Der Verein lädt am Samstag, 14. Februar, zur

„Halli-Galli-Fastnachtsparty“ ins WORMSER ein. Die Band „Grand

Malör“ und DJ Ralf Schulz sorgen in diesem Jahr für ausgelassene

Stimmung. Eintritt ab 18 Jahren. Tickets sowie weitere

Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Die Akteure

Die Straßenfastnacht „Spass uff de Gass“ ist eine Veranstaltung

der Kultur und Veranstaltungs GmbH in Kooperation mit den

Wormser Fastnachtsvereinen, die sich für das inhaltliche und

kulinarische Angebot zuständig zeichnen: Wormser Narrhalla von

1840 e. V., Griwwelbisser Worms 1983 e. V., Wormser

Prinzengarde Gloria 02 e. V. (WPG), Wormser Carneval Club

1974 e. V. (WCC), Wormser Hausfrauen-Verein e. V. (WHV) und

die Wormser Carnevalgesellschaft Liederkranz 1875 e. V. (WCL).

Die Partner von „Spass uff de Gass“

„Spass uff de Gass“ wird ermöglicht durch die Unterstützung der

folgenden Partner: Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-

Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Foto: Bernward Bertram

Quelle: Stadt Worms

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 20:45