Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten Feuerwehr und Polizei in Weinheim vier junge Menschen aus einem unwegsamen Waldgebiet retten. Der Einsatz ereignete sich im Bereich der Birkenauer Talstraße nahe der Weschnitz.

Nach Angaben der Feuerwehr Weinheim wurden die Einsatzkräfte kurz nach 2:30 Uhr zur Unterstützung der Polizei alarmiert. Vier Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 21 Jahren hatten sich im Waldgebiet in Höhe des Weinheimer Alpenvereins verirrt und waren in einer misslichen Lage geraten. Die Betroffenen saßen in einer steilen Böschung fest, die auf der einen Seite durch die Weschnitz und auf der anderen Seite durch einen rutschigen Hang begrenzt war. Ein eigenständiges Verlassen des Geländes war nicht mehr möglich.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich Polizei sowie Angehörige bereits vor Ort. Über eine nahegelegene Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Weinheim–Fürth konnte zunächst Sprechkontakt zu den eingeschlossenen Personen hergestellt werden. Zur sicheren Durchführung der Rettungsmaßnahmen wurde die Bahnstrecke vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt. Zudem ließ die Polizei die Birkenauer Talstraße in beide Fahrtrichtungen sperren.

Die Feuerwehr brachte eine Drehleiter an der Eisenbahnbrücke in Stellung. Über dieses Einsatzmittel konnten alle vier Personen nacheinander sicher aus dem Waldgebiet auf die Straße gerettet werden. Vorsorglich wurde ein weiteres Feuerwehrfahrzeug in den Bereich Bennweg und Vogesenweg entsandt, um eine alternative Rettungsmöglichkeit vorzubereiten. Diese Maßnahme war letztlich nicht erforderlich.

Alle Geretteten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, Verletzungen lagen nach Angaben der Einsatzkräfte nicht vor. Anschließend erfolgte die Übergabe an Polizei, Rettungsdienst und Angehörige.

Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es in diesem Bereich bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen. Sowohl im April als auch im November 2024 mussten Jugendliche aus dem Umfeld der Birkenauer Talstraße und der Weschnitz gerettet werden. In allen Fällen konnten die Betroffenen unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet, alle Sperrmaßnahmen wurden wieder aufgehoben. Die Feuerwehr Weinheim dankte der Polizei, dem Rettungsdienst sowie allen Beteiligten für die gute und reibungslose Zusammenarbeit.

Quelle: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 14:15