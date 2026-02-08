Weinheim – „Ein Gewinn für unsere Stadt“



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim begrüßte neue deutsche Staatsbürger im Rathaus – Bewegende

Lebensgeschichten eines Neuanfangs

Das Jahr der Heimattage 2025 nimmt in Anbetracht dieser Zahl nochmal eine

besondere Bedeutung an: 216 Menschen aus vielen Herren Ländern schafften in diesem

Jahr in Weinheim die Voraussetzungen für eine deutsche Staatsbürgerschaft. In Weinheim

hat es bereits Tradition, diese Menschen bei einer Einbürgerungsfeier im Rathaus zu

begrüßen – wie jetzt am Samstag. Stadträtin Christine Eitenmüller konnte die neuen

Mitbürger mit persönlichen Worten und sogar einem Bonmot willkommen heißen:

Als gebürtige Österreicherin musste sie einst selbst den deutschen Pass erst beantragen.

Die Zahl der Menschen, die in Weinheim eine deutsche Staatsbürgerschaft anstreben,

wird immer höher – die Gründe sind individuell und vielfältig. Von den 219 Frauen und

Männern stammen die meisten aus der Türkei und Syrien, dann folgen Albanien, Ägypten,

Iran und Irak. „Weinheim ist eine weltoffene und tolerante Stadt mit einer großen

kulturellen Vielfalt“, schilderte Christina Eitenmüller. Menschen anderer Nationen oder

Herkunft, anderer Religion oder Kultur sehe man hier als Gewinn für die Stadt und die

dazugehörige Stadtgesellschaft.

Das wurde auch diesmal wieder klar, als Pressesprecher Roland Kern als Moderator

einige Bürgerinnen und Bürger interviewte. „Da kann man gut sehen, wie Zuwanderung

unser Leben bereichert“, fasste er zusammen, nachdem beispielsweise ein Chemie-

Ingenieur aus Simbabwe schilderte, dass er nun als Bekenntnis zur deutschen Heimat die

Staatsbürgerschaft beantragt habe. Er kam schon vor 25 Jahren als Student nach

Deutschland, lebt mit seiner Familie hier. Oder die Frau, die in Ägypten geboren ist und

bei Verlag VCH arbeitet; sie schätzt in Deutschland die Verlässlichkeit des Berufslebens

und der Behörden. Ein gebürtiger Kurde schilderte sein Leben als Physik- und

Mathematiklehrer, der mittlerweile an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule unterrichtet – das

Mathematikstudium hat er nachgeholt. Er musste seine alte Heimat wegen politischer

Verfolgung verlassen.

„Bringen Sie sich in die Organisationen ein, die Ihren Hobbies und Neigungen am besten

entsprechen“, rief Christina Eitenmüller den Frauen und Männern zu. Als leuchtendes

Beispiel schilderte ein Entwicklungsingenieur, der ebenfalls aus Ägypten nach Weinheim

kam, dass er Jugendtrainer bei der TSG Lützelsachsen ist; sein Sohn gehört dort zu den

Stützen der Mannschaft.

„Und verteidigen Sie dabei stets die Demokratie!“, appellierte die Stadträtin. Im

persönlichen Gespräch nach der Feier berichtete ein Mann, der mit türkischen Pass schon

30 Jahre in Weinheim lebt, warum er jetzt unbedingt deutscher Staatsbürger werden

wollte: „Um zu wählen, die demokratischen Parteien zu stärken und rechtsextreme Politik

in Deutschland zu verhindern.“

„Werden Sie selbst zum Gestalter unserer gemeinsamen Heimat“, wünschte sich Christina

Eitenmüller in ihrer Begrüßung. Nach dem offiziellen Teil, der vom Klarinetten- und

Saxofonensemble der Musikschule Badische Bergstraße unter der Leitung von Nicolai

Pfisterer begleitet wurde, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mit einem

Gläschen Sekt auf die gemeinsame neue Heimat anstoßen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 21:10