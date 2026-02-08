  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Einbürgerung
08.02.2026, 21:10 Uhr

Weinheim – „Ein Gewinn für unsere Stadt“

Einbürgerung
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim begrüßte neue deutsche Staatsbürger im Rathaus – Bewegende
Lebensgeschichten eines Neuanfangs

Das Jahr der Heimattage 2025 nimmt in Anbetracht dieser Zahl nochmal eine
besondere Bedeutung an: 216 Menschen aus vielen Herren Ländern schafften in diesem
Jahr in Weinheim die Voraussetzungen für eine deutsche Staatsbürgerschaft. In Weinheim
hat es bereits Tradition, diese Menschen bei einer Einbürgerungsfeier im Rathaus zu
begrüßen – wie jetzt am Samstag. Stadträtin Christine Eitenmüller konnte die neuen
Mitbürger mit persönlichen Worten und sogar einem Bonmot willkommen heißen:

Als gebürtige Österreicherin musste sie einst selbst den deutschen Pass erst beantragen.
Die Zahl der Menschen, die in Weinheim eine deutsche Staatsbürgerschaft anstreben,
wird immer höher – die Gründe sind individuell und vielfältig. Von den 219 Frauen und
Männern stammen die meisten aus der Türkei und Syrien, dann folgen Albanien, Ägypten,
Iran und Irak. „Weinheim ist eine weltoffene und tolerante Stadt mit einer großen
kulturellen Vielfalt“, schilderte Christina Eitenmüller. Menschen anderer Nationen oder
Herkunft, anderer Religion oder Kultur sehe man hier als Gewinn für die Stadt und die
dazugehörige Stadtgesellschaft.

Das wurde auch diesmal wieder klar, als Pressesprecher Roland Kern als Moderator
einige Bürgerinnen und Bürger interviewte. „Da kann man gut sehen, wie Zuwanderung
unser Leben bereichert“, fasste er zusammen, nachdem beispielsweise ein Chemie-
Ingenieur aus Simbabwe schilderte, dass er nun als Bekenntnis zur deutschen Heimat die
Staatsbürgerschaft beantragt habe. Er kam schon vor 25 Jahren als Student nach
Deutschland, lebt mit seiner Familie hier. Oder die Frau, die in Ägypten geboren ist und
bei Verlag VCH arbeitet; sie schätzt in Deutschland die Verlässlichkeit des Berufslebens
und der Behörden. Ein gebürtiger Kurde schilderte sein Leben als Physik- und
Mathematiklehrer, der mittlerweile an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule unterrichtet – das
Mathematikstudium hat er nachgeholt. Er musste seine alte Heimat wegen politischer
Verfolgung verlassen.

„Bringen Sie sich in die Organisationen ein, die Ihren Hobbies und Neigungen am besten
entsprechen“, rief Christina Eitenmüller den Frauen und Männern zu. Als leuchtendes
Beispiel schilderte ein Entwicklungsingenieur, der ebenfalls aus Ägypten nach Weinheim
kam, dass er Jugendtrainer bei der TSG Lützelsachsen ist; sein Sohn gehört dort zu den
Stützen der Mannschaft.

„Und verteidigen Sie dabei stets die Demokratie!“, appellierte die Stadträtin. Im
persönlichen Gespräch nach der Feier berichtete ein Mann, der mit türkischen Pass schon
30 Jahre in Weinheim lebt, warum er jetzt unbedingt deutscher Staatsbürger werden
wollte: „Um zu wählen, die demokratischen Parteien zu stärken und rechtsextreme Politik
in Deutschland zu verhindern.“

„Werden Sie selbst zum Gestalter unserer gemeinsamen Heimat“, wünschte sich Christina
Eitenmüller in ihrer Begrüßung. Nach dem offiziellen Teil, der vom Klarinetten- und
Saxofonensemble der Musikschule Badische Bergstraße unter der Leitung von Nicolai
Pfisterer begleitet wurde, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mit einem
Gläschen Sekt auf die gemeinsame neue Heimat anstoßen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 21:10

