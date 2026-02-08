Speyer – Verdienstmedaille für Hermann Layher Stadt Speyer ehrt den Präsidenten der Technik Museen für jahrzehntelanges Engagement



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 4. Februar 2026, wurde Hermann Layher, Präsident der Technik

Museen Sinsheim Speyer, mit der Verdienstmedaille der Stadt Speyer ausgezeichnet. Die

Stadt würdigt damit sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für Kultur,

Technik und die Entwicklung der Region.

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler überreichte die Auszeichnung im Rahmen

einer Feierstunde und betonte in ihrer Laudatio: „Hermann Layher widmet sich seit mehr als

vier Jahrzehnten mit Leidenschaft der Pflege und Vermittlung technischer Kultur und hat damit

nicht nur die Stadt Speyer, sondern die gesamte Region nachhaltig bereichert.“

Seit den 1980er-Jahren prägt Hermann Layher als Gründungsmitglied und seit 2013 ehrenamtlicher

Präsident des gemeinnützigen Vereins Auto-Technik-Museum e.V. die Erfolgsgeschichte der

Technik Museen Sinsheim Speyer. Durch seine engagierte Leitung entwickelte sich das

Technik Museum Speyer zu einer international beachteten Kultur- und Tourismusattraktion mit

jährlich rund 600.000 Besucherinnen und Besuchern.

„Unter seiner Führung ist das Technik Museum zu einer Attraktion von internationalem Rang geworden“, würdigte die

Oberbürgermeisterin weiter. Mit Projekten wie der Boeing 747, dem Raumgleiter Buran sowie

dem IMAX-Kino hat Layher bleibende Impulse für die Stadt gesetzt. Sein Wirken sei, so Seiler,

„geprägt von Teamgeist, einem ausgeprägten Sinn für das Gemeinwohl und der Fähigkeit,

Menschen zu begeistern.“

In seiner Dankesrede zeigte sich Hermann Layher bescheiden: „Ich sehe mich als Speerspitze

der Museen. Sie ist sichtbar, doch was dahinterkommt, macht den Erfolg aus.“ Er hob hervor,

dass der Erfolg nur durch das Engagement vieler möglich sei, allen voran der Vereinsmitglieder:

„Ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir sind.“



Die Verleihung der Verdienstmedaille ist ein besonderes Ereignis: Erstmals seit 15 Jahren

zeichnete die Kommune wieder verdiente Bürgerinnen und Bürger aus. Insgesamt sechs

Persönlichkeiten erhielten die Auszeichnung, deren Zahl auf 20 lebende Trägerinnen und

Träger begrenzt ist. Zwei weitere Speyerer Persönlichkeiten wurden mit der Ehrennadel geehrt.

Für Hermann Layher ist die Ehrung zudem mit mehreren Jubiläen verbunden: 2026 feiert er

seinen 70. Geburtstag, das Technik Museum Speyer sein 35-jähriges Bestehen und genau 25

Jahre nach seinem Vater erhält erstmals ein Sohn ebenfalls die Verdienstmedaille der Stadt

Speyer. Mit seinem visionären Einsatz, seinem Enthusiasmus für Technik und Kultur und seiner

tiefen Verbundenheit zur Stadt hat Hermann Layher Speyer kulturell, touristisch und

wirtschaftlich in außergewöhnlicher Weise geprägt.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach

dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund

7.500 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden

Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie

Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum

Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf

mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer

weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space

Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt

es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der

Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,

werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel

projiziert.

BU 1: Am Mittwoch, 4. Februar, wurde Hermann Layher, Präsident der Technik Museen Sinsheim Speyer,

mit der Verdienstmedaille der Stadt Speyer ausgezeichnet. Quelle TMSNHSP

BU 2: Erstmals seit 15 Jahren zeichnete die Stadt wieder verdiente Bürgerinnen und

Bürger aus. Insgesamt sechs Persönlichkeiten erhielten die Auszeichnung, deren

Zahl auf 20 lebende Trägerinnen und Träger begrenzt ist. Zwei weitere Speyerer

Persönlichkeiten erhielten die Ehrennadel für ihr Engagement. Quelle: Stadt

Speyer.

Quelle: TMSNHSP

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 20:31