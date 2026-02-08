Speyer – Taschendiebstahl Serie



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag (07.02.2026) kam es im Zeitraum zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Innenstadtbereich zu drei Taschendiebstählen. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Täter insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

– Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 20:05