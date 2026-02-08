Speyer – Klausurtagung des Malteser-Vorstands der Diözese Speyer: Gemeinsam für ein starkes Ehrenamt, resilienten Katastrophenschutz und eine lebendige Spiritualität



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit spürbarem Engagement und einem klaren Fokus auf die aktuellen

Herausforderungen hat der Diözesanvorstand der Malteser im Bistum Speyer am

vergangenen Samstag seine jährliche Klausurtagung im Priesterseminar Speyer

abgehalten.

Die Teilnehmenden blickten nicht nur auf das vergangene Jahr zurück,

sondern setzten wichtige Akzente für die zukünftige Ausrichtung des Malteser-

Dienstes in der Region.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Stärkung des Ehrenamtes, die

Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes, Fragen der Spiritualität sowie Lehren

aus aktuellen Krisenereignissen. Der mehrtägige Stromausfall in Berlin Anfang

Januar – verursacht durch einen Anschlag auf zentrale Versorgungsleitungen – war

dabei ein zentrales Beispiel dafür, wie verwundbar moderne Infrastruktur ist und wie

wichtig ein leistungsfähiger Katastrophenschutz bleibt.

Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf betonte besonders die Bedeutung der

Ehrenamtlichen, die das Rückgrat der Malteser-Arbeit bilden:

„Unsere Ehrenamtlichen sind das Herz unseres Dienstes. Der Blackout in Berlin hat

gezeigt, wie schnell eine Situation kippen kann und wie entscheidend gut

ausgebildete und motivierte Helferinnen und Helfer sind. Wir wollen ihnen die

bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten – durch verlässliche Strukturen, klare

Prozesse und eine starke Gemeinschaft.“

Stellvertretender Diözesanleiter Matthias Geist hob die Kraft des Miteinanders in

der ca. 15.000 Mitglieder umfassenden Hilfsorganisation hervor:

„Die Malteser leben vom Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt, von

Blaulichtdiensten und sozialen Angeboten. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Gerade in

einer Zeit, in der neue Krisenlagen realistischer denn je erscheinen, müssen wir

unseren Teams Orientierung, Unterstützung und Wertschätzung geben.“

Auch die spirituelle Dimension nahm breiten Raum in den Gesprächen ein.

Diözesanoberin Dr. Andrea Reimsbach erinnerte daran, dass die Malteser-Arbeit

Christlich und engagiert: Der Malteser Hilfsdienst setzt sich für Bedürftige ein. Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen pro

Jahr weltweit  72.000 Engagierte in Haupt- und Ehrenamt  an mehr als 700 Orten  1 Mio. Förderer und Mitglieder

zwischen der Saarpfalz und der Vorderpfalz tief im christlichen Glauben verwurzelt

ist:

„Unsere Spiritualität trägt uns – gerade in fordernden Situationen. Sie hilft unseren

Kameradinnen und Kameraden, Belastungen zu bewältigen, geerdet zu bleiben und

im Dienst am Nächsten verbunden zu handeln. Eine starke innere Haltung macht

unseren Dienst menschlich und verlässlich.“

Geschäftsführer Nicolai Hellie ordnete die strategischen Fragen ein und stellte die

operativen Herausforderungen dar:

„Damit wir auch künftig leistungsfähig bleiben, brauchen wir moderne Prozesse, klare

Verantwortlichkeiten und eine solide Ehrenamtsbasis. Die Klausurtagung hat uns

geholfen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und unsere Ressourcen zielgerichtet

weiterzuentwickeln – insbesondere im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.“

Die Ergebnisse der Klausurtagung dienen nun als Grundlage für die weiteren

fachlichen Planungen und werden in den kommenden Monaten schrittweise in die

operative Arbeit der Malteser im Bistum Speyer einfließen.

Bild: Eine starke Gemeinschaft:

1. Reihe: Diözesanoberin Dr. Andrea Reimsbach, Helfervertreterin Franziska

Thiel, Stellvertretender Diözesanleiter Matthias Geist

2. Reihe: Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf, Helfervertreter Peter

Neubauer, Finanzkurator Alfred Wittmer

3. Reihe: Beauftragtenvertreter Jan Huber, Diözesanjugendsprecher Philipp

Ochsner, Diözesanseelsorger Michael Paul, Helfervertreter Bernhard

Czekalla, Diözesangeschäftsführer Nicolai Hellie

4. Reihe: Helfervertreter Jan Joseph (Foto: Malteser Speyer)

Quelle: Malteser Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 21:04