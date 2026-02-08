  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

08.02.2026

Speyer – Klausurtagung des Malteser-Vorstands der Diözese Speyer: Gemeinsam für ein starkes Ehrenamt, resilienten Katastrophenschutz und eine lebendige Spiritualität

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit spürbarem Engagement und einem klaren Fokus auf die aktuellen
Herausforderungen hat der Diözesanvorstand der Malteser im Bistum Speyer am
vergangenen Samstag seine jährliche Klausurtagung im Priesterseminar Speyer
abgehalten.

Die Teilnehmenden blickten nicht nur auf das vergangene Jahr zurück,
sondern setzten wichtige Akzente für die zukünftige Ausrichtung des Malteser-
Dienstes in der Region.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Stärkung des Ehrenamtes, die
Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes, Fragen der Spiritualität sowie Lehren
aus aktuellen Krisenereignissen. Der mehrtägige Stromausfall in Berlin Anfang
Januar – verursacht durch einen Anschlag auf zentrale Versorgungsleitungen – war
dabei ein zentrales Beispiel dafür, wie verwundbar moderne Infrastruktur ist und wie
wichtig ein leistungsfähiger Katastrophenschutz bleibt.

Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf betonte besonders die Bedeutung der
Ehrenamtlichen, die das Rückgrat der Malteser-Arbeit bilden:
„Unsere Ehrenamtlichen sind das Herz unseres Dienstes. Der Blackout in Berlin hat
gezeigt, wie schnell eine Situation kippen kann und wie entscheidend gut
ausgebildete und motivierte Helferinnen und Helfer sind. Wir wollen ihnen die
bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten – durch verlässliche Strukturen, klare
Prozesse und eine starke Gemeinschaft.“

Stellvertretender Diözesanleiter Matthias Geist hob die Kraft des Miteinanders in
der ca. 15.000 Mitglieder umfassenden Hilfsorganisation hervor:

„Die Malteser leben vom Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt, von
Blaulichtdiensten und sozialen Angeboten. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Gerade in
einer Zeit, in der neue Krisenlagen realistischer denn je erscheinen, müssen wir
unseren Teams Orientierung, Unterstützung und Wertschätzung geben.“
Auch die spirituelle Dimension nahm breiten Raum in den Gesprächen ein.
Diözesanoberin Dr. Andrea Reimsbach erinnerte daran, dass die Malteser-Arbeit

Christlich und engagiert: Der Malteser Hilfsdienst setzt sich für Bedürftige ein. Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen pro
Jahr weltweit  72.000 Engagierte in Haupt- und Ehrenamt  an mehr als 700 Orten  1 Mio. Förderer und Mitglieder
zwischen der Saarpfalz und der Vorderpfalz tief im christlichen Glauben verwurzelt
ist:
„Unsere Spiritualität trägt uns – gerade in fordernden Situationen. Sie hilft unseren
Kameradinnen und Kameraden, Belastungen zu bewältigen, geerdet zu bleiben und
im Dienst am Nächsten verbunden zu handeln. Eine starke innere Haltung macht
unseren Dienst menschlich und verlässlich.“

Geschäftsführer Nicolai Hellie ordnete die strategischen Fragen ein und stellte die
operativen Herausforderungen dar:

„Damit wir auch künftig leistungsfähig bleiben, brauchen wir moderne Prozesse, klare
Verantwortlichkeiten und eine solide Ehrenamtsbasis. Die Klausurtagung hat uns
geholfen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und unsere Ressourcen zielgerichtet
weiterzuentwickeln – insbesondere im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.“
Die Ergebnisse der Klausurtagung dienen nun als Grundlage für die weiteren
fachlichen Planungen und werden in den kommenden Monaten schrittweise in die
operative Arbeit der Malteser im Bistum Speyer einfließen.

Bild: Eine starke Gemeinschaft:
1. Reihe: Diözesanoberin Dr. Andrea Reimsbach, Helfervertreterin Franziska
Thiel, Stellvertretender Diözesanleiter Matthias Geist
2. Reihe: Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf, Helfervertreter Peter
Neubauer, Finanzkurator Alfred Wittmer
3. Reihe: Beauftragtenvertreter Jan Huber, Diözesanjugendsprecher Philipp
Ochsner, Diözesanseelsorger Michael Paul, Helfervertreter Bernhard
Czekalla, Diözesangeschäftsführer Nicolai Hellie
4. Reihe: Helfervertreter Jan Joseph (Foto: Malteser Speyer)

Quelle: Malteser Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026

