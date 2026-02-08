Schwerer Unfall in Ludwigshafen-Rheingönheim: 17-Jähriger mit 1,48 Promille überschlägt sich

Ludwigshafen-Rheingönheim – In den frühen Morgenstunden des Sonntags (08.02.2026) kam es gegen 02:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße von Ludwigshafen-Rheingönheim. Ein 17-jähriger Autofahrer verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche die Hauptstraße in Richtung Stadtzentrum, als er von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte nacheinander mit einem Bordstein, einer Straßenlaterne, einem Geländer sowie einem Baum. Durch die Wucht der Zusammenstöße kippte der Pkw um und blieb seitlich liegen.

Der Fahrer sowie sein Beifahrer waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar, jedoch verletzt. Beide wurden vor Ort durch einen Notarzt und den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 17-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille.

Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt

Die Unfallspur erstreckte sich über eine Länge von mehr als 100 Metern. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Hauptstraße für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie mehrere Streifen der Polizei im Einsatz.

Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten

Der Unfallverursacher konnte lediglich einen Vordruck zum „Begleiteten Fahren ab 17 Jahren“ vorweisen. Eine gültige Fahrerlaubnis lag somit nicht vor. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 09:50