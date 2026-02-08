Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 9. Februar bis 15. Februar 2026

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor:
Montag, 9. Februar: Pfingstweide, Friesenheim und Oggersheim; Dienstag, 10. Februar: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 11. Februar: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 12. Februar: Friesenheim, Edigheim und West; Freitag, 13. Februar: Mundenheim, Gartenstadt und Maudach.
Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.
