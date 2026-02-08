Ludwigshafen – Oggersheim: Bürgerinformationsveranstaltung zum Umbau der Haltestelle „Mannheimer Tor“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein‑Neckar‑Verkehr GmbH (rnv) plant den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Mannheimer Tor in Ludwigshafen‑Oggersheim. Um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über die Hintergründe, die Ziele und den geplanten Ablauf des Projekts zu informieren, lädt die rnv herzlich zu einer öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung ein.

Termin: Dienstag, 10. Februar 2026, um 18:30 Uhr

Ort: Grundschule Schillerschule Oggersheim – Mensa, Wormser Straße 17, 67071 Ludwigshafen.

Der Zugang erfolgt über die Straße Altstadtplatz. Die Teilnahme ist barrierefrei möglich.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger umfassende Informationen zu:

• den geplanten baulichen Änderungen an der Haltestelle Mannheimer Tor

• dem vorgesehenen Bauablauf und den zeitlichen Rahmenbedingungen

• den Auswirkungen während der Bauzeit

• den nächsten Projektschritten

Zudem besteht die Möglichkeit, direkt mit Expertinnen und Experten der rnv sowie der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) ins Gespräch zu kommen und individuelle Fragen zu stellen.

Quelle rnv

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 10:15