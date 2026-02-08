Ludwigshafen – Messerangriff: Zwei alkoholisierte Mitbewohner bei Streit verletzt

Ludwigshafen / Hemshof / Metropolregion Rhein-Neckar. In einem Hochhaus im Ludwigshafener Stadtteil Nord-Hemshof ist es am Samstagabend (07.02.2026) gegen 23 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

In einer Wohnung, in der insgesamt fünf Arbeitskollegen zusammenlebten, gerieten zwei alkoholisierte Mitbewohner im Alter von 34 und 41 Jahren in Streit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 41-jährige Mann mit einem Küchenmesser Stichbewegungen in Richtung des Bauchbereichs seines 34-jährigen Kontrahenten ausgeführt haben. Der Angegriffene konnte den Angriff abwehren, indem er die Messerbewegungen mit den Händen abfing und den mutmaßlichen Angreifer gegen einen Schrank stieß. Dabei erlitt der 34-Jährige Schnittverletzungen an den Armen.

Der 41-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Gesichtsverletzungen, unter anderem mehrere Knochenbrüche, zu. Beide Männer sind rumänische Staatsangehörige. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden Beteiligten eine erhebliche Alkoholisierung.

Der mutmaßliche Angreifer wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Schuldfähigkeit ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an. Die Ermittlungen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 09:05