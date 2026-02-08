Ludwigshafen – Kinder- und Familientheater im Pfalzbau: „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch bringt die Württembergische Landes-Bühne Esslingen eine kurzweilige Bühnenfassung des gleichnamigen Kinderbuch-Klassikers von Michael Ende auf die Bühne. Die bildhafte Inszenierung von Konstanze Kappenstein richtet sich an Kinder ab dem Alter von 6 Jahren und wird am Sonntag, 22. Februar um 16.00 Uhr und am Montag, 23. Februar 2026 um 10.00 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt.

Der Zauberer Beelzebub Irrwitzer, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, soll Unglück über die Welt bringen, muss am Silvesterabend jedoch feststellen, dass er damit nicht schnell genug war. Als der höllische Beamte Maledictus Made droht, seine Seele zu pfänden, steht er plötzlich unter extremen Zeitdruck. Das gleiche Schicksal könnte seine Tante ereilen: die Geldhexe Tyrannja Vamperl hat ihr Verbrechens-Soll ebenfalls noch nicht erfüllt und auch sie musste bereits Bekanntschaft mit Herrn Made machen. Also tun sie sich zusammen, mit dem Ziel, einen mächtigen Trank zu brauen, mit dem sie es schaffen können, die ganze Welt noch vor Jahresende ins Chaos zu stürzen. So zumindest der Plan, doch der Kater Maurizio und der Rabe Jakob, entsendet vom hohen Rat der Tiere, versuchen ihr Möglichstes, um die Machenschaften von Tyrannja und Beelzebub zu sabotieren.



In der schrillen, genussvoll überzeichneten Ausstattung von Carla Friedrich entsteht eine temporeiche und unterhaltsame Aufführung – ein großer Spaß für die ganze Familie. Es spielen Philip Spreen, Timo Beyerling, Michaela Henze, Julian Häuser, Nicky Taran und Paula Dehner.

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Familienpaket 46 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau © Patrick Pfeiffer

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 08:48