Ludwighsafen – Schlägerei am Berliner Platz – mehrere Verletzte, Tatverdächtige festgenommen

Ludwigshafen-Mitte/ Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Freitagabend, 7. Februar 2026, ist es gegen 22 Uhr am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei traf vor Ort zunächst auf mehrere verletzte Beteiligten, die nach der Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben wurden.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die mutmaßlichen Täter im Nahbereich des Berliner Platzes gestellt und in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Können Sie Angaben zum Tathergang machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 08:41