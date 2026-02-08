Edesheim – Verkehrskontrollen



Edesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Staatsstraße in Edesheim wurden am Samstagmorgen (07.02.2026, 10:50 Uhr bis 12 Uhr) Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h überwacht.

17 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Der Schnellste wurde mit 53 km/h gemessen. Ein weiterer Fahrzeugführer war nicht gegurtet und musste ebenfalls verwarnt werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 20:03