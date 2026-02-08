Eberbach – Ehrenamtliche Notaufnahmebegleitung Hilfe in Ausnahmesituationen: Neues Begleitangebot in der Notaufnahme der GRN-Klinik Eberbach



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Notaufnahme ist ein Ort, an dem schnelle medizinische Hilfe im Vordergrund steht – für viele Patientinnen und Patienten jedoch auch ein Ort der Unsicherheit und Angst und eine Ausnahmesituation. Um dieser besonderen Belastungssituation Rechnung zu tragen und Betroffene zusätzlich zur medizinischen Versorgung zu unterstützen, möchte die GRN-Klinik Eberbach ab März ehrenamtliche Notaufnahmebegleiter und -begleiterinnen einführen.

Die Notaufnahmebegleiterinnen und -begleiter stehen Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen im Warte- und Behandlungsbereich unterstützend zur Seite. Sie übernehmen keine medizinischen Aufgaben, sondern bieten Orientierung, menschliche Zuwendung und praktische Hilfe. Damit ergänzen sie die Arbeit des medizinischen Personals dort, wo Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht immer ausreichend Zeit für diese Form der Begleitung haben.

Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Notaufnahmebegleiterinnen und Notaufnahmebegleiter gehört die unterstützende Begleitung von Patientinnen und Patienten während ihres Aufenthalts in der Notaufnahme. Sie führen Gespräche während der Wartezeit, haben ein offenes Ohr für Sorgen und Ängste und unterstützen durch die Bereitstellung von Getränken, Decken oder geeignetem Lesematerial. Darüber hinaus begleiten sie Patientinnen und Patienten zu Untersuchungen und stehen ihnen auf Wunsch auch während der notfallmedizinischen Versorgung unterstützend zur Seite. Insbesondere ältere Patientinnen und Patienten profitieren von dieser Begleitung in der für sie häufig ungewohnten Umgebung der Notaufnahme, etwa durch beruhigende Ansprache, verständliche und wiederholte Erläuterung der Abläufe sowie eine kontinuierliche Begleitung bis zur Verlegung auf eine weiterführende Station.

Ehrenamtliche Unterstützung willkommen

Für den Aufbau dieses Angebots sucht die GRN-Klinik Eberbach engagierte Menschen, die das Projekt mittragen und das Team der Notfallaufnahme für einige Stunden im Monat unterstützen möchten.

Interessierte können sich gerne telefonisch unter 06271/83-7145 oder per E-Mail an johanna.herrmann@grn bei Johanna Herrmann, Ehrenamtskoordinatorin der GRN-Klinik Eberbach melden.

Bildunterschrift (v.l.n.r.): Johanna Herrmann (Ehrenamtskoordinatorin), Vivienne Reutzel (stellvertretende pflegerische Leitung ZNA) und Daniel Dietz (stellvertretender Pflegedienstleiter) freuen sich über ehrenamtliche Unterstützung in der Notaufnahme der GRN-Klinik Eberbach.

Quelle: GRN-Klinik Eberbach

