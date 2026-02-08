Bad Dürkheim – Diebstahl von wertvollen Bronzefiguren auf Friedhof in Leistadt

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Im Laufe dieser Woche kam es auf dem Friedhof des Stadtteils Leistadt in Bad Dürkheim zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten dabei wertvolle sakrale Kunstgegenstände von den Gräbern.

Hierbei wurden eine etwa 50 cm hohe Madonna im Wert von circa 500 Euro sowie eine größere, etwa 85 cm hohe Bronzefigur der Mutter Gottes mit Jesuskind, deren Wert auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird, entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 10:39