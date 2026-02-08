Bad Bergzabern – Klinik Bad Bergzabern: Facharzt hält am 19. Februar Vortrag zur Prostatakrebs-Vorsorge



Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland.

Um über Vorsorgemöglichkeiten zu informieren, lädt die Klinik Bad Bergzabern am 19. Februar 2026 in ihrer Cafeteria zum Vortrag „Vorsorge des Prostatakarzinoms: Wann? Für wen? Wie?“ ein. Herr Dr. med. Carsten Breunig, Facharzt für Urologie, gibt einen Überblick über die aktuellen medizinischen Empfehlungen zur Früherkennung der Erkrankung. Er geht unter anderem der Frage nach, ab welchem Alter Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind, welche Männer ein erhöhtes Risiko tragen und welche Untersuchungsmethoden heute zur Verfügung stehen. Auch der häufig diskutierte PSA-Test sowie dessen Aussagekraft werden thematisiert.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Prostatakrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung der Prostata, einer Drüse im männlichen Fortpflanzungssystem. Er gehört weltweit zu den häufigsten Krebsarten bei Männern, vor allem im höheren Alter. In den frühen Stadien zeigt Prostatakrebs oft keine Symptome, weshalb regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig sind. Die Diagnose erfolgt meist bei erhöhtem PSA-Wert oder auffälligem Tastbefund durch eine Gewebeprobe. Eine Behandlung hängt vom Stadium des Krebses ab und reicht von aktiver Überwachung über Operation und Strahlentherapie bis hin zu Hormon- oder Chemotherapien. Bei frühzeitiger Erkennung sind die Heilungschancen oft sehr gut.

Dr. med. Carsten Breunig betreibt eine urologische Belegarztpraxis in der Klinik Bad Bergzabern. Ende 2025 hat er in seiner Praxis eine hochmoderne Methode eingeführt, die Magnetresonanztomographie (MRT) mit Ultraschall vereint. Dieses Verfahren ermöglicht eine äußerst präzise Gewebeentnahme, da verdächtige Prostatabereiche mit hoher Genauigkeit identifiziert werden. In zahlreichen Studien hat sich gezeigt, dass dieses Verfahren herkömmlichen Methoden überlegen ist und die Erkennungsrate von Prostatakrebs deutlich erhöht.

Die Urologie an der Klinik Bad Bergzabern ist unter den folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Telefon: 06343 950 3841

E-Mail: praxis@urologie-süw.de

Website: https://urologie-suew.de

Bildbeschreibung:

Herr Dr. med. Carsten Breunig, Facharzt für Urologie

Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 20:49