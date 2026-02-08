Alzey – Tödlicher Verkehrsunfall

Alzey / Eppelsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend, 7. Februar 2026, kam es gegen 18:27 Uhr in Eppelsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine Autofahrerin die Hangen-Weisheimer Straße, als sie einen bereits auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter-Fahrer übersah.

In der Folge überrollte der Pkw sowohl den Mann als auch dessen E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er im Laufe der Nacht seinen Verletzungen.

Warum sich der E-Scooter-Fahrer bereits vor dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn befand, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei können sowohl ein vorausgegangener Sturz – möglicherweise infolge eines medizinischen Notfalls – als auch die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeiinspektion Alzey hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Ursache des Sturzes oder zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06731 / 9110 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Alzey

Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2026, 14:06