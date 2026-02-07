Schifferstadt – Michael Wagner MdL besucht Standort Schifferstadt des ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Michael Wagner MdL besucht Standort Schifferstadt des ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz – Anerkennung für gelebte Inklusion und klare Worte zu Bürokratie und Auftragslage

Der direkt gewählte CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 39, Michael Wagner, hat heute gemeinsam mit Prof. Dr. Laura Ehm, der Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Schifferstadt, den Standort Schifferstadt des ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz besucht. Vor Ort informierten sich beide im persönlichen Austausch über die vielfältige Arbeit der sozialen Einrichtung.



Gespräche führten Wagner und Ehm mit Rainer Riedt, dem Leiter des Standorts, mit Anne Kurz, Leiterin Rehabilitation und Teilhabe, sowie mit den Verantwortlichen der Küche und der Wäscherei, die sich auch im Werkstattrat engagieren und einbringen. Im Mittelpunkt standen sowohl die tägliche Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Langzeitarbeitslosen als auch aktuelle Herausforderungen der Einrichtung.

Das ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz versteht sich als soziale Einrichtung mit klarer christlicher Wertebasis. Ziel ist es, Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen sowie langzeitarbeitslosen Menschen Perspektiven zu eröffnen, sie zu begleiten, zu fördern und ihnen eine möglichst selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Arbeit gliedert sich dabei in die drei zentralen Bereiche Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung und Entwicklung sowie soziale Teilhabe.

Im Gespräch machte Rainer Riedt deutlich, dass die Einrichtung aktuell insbesondere mit sehr langen Genehmigungsverfahren bei internen Umbaumaßnahmen, etwa im Bereich Brandschutz, zu kämpfen habe. Hier seien aus seiner Sicht dringend Bürokratieabbau und beschleunigte Verfahren erforderlich. Zudem berichtete er von rückläufigen Auftragseingängen in einzelnen Bereichen, aktuell insbesondere im Metallbau. Es gebe aber auch erfreuliche Entwicklungen etwas mit dem Versandhändler Amazon.

Michael Wagner zeigte für die Anliegen großes Verständnis und sagte Unterstützung zu: „Die Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der beruflichen Teilhabe brauchen verlässliche und zügige Rahmenbedingungen. Wenn notwendige interne Umbauten durch langwierige Genehmigungsverfahren ausgebremst werden, ist das weder den Beschäftigten noch den betreuten Menschen zuzumuten. Ich werde die angesprochenen Punkte aufnehmen und mich der Angelegenheit auf politischer Ebene annehmen.“

Besonders beeindruckt zeigten sich Wagner und Ehm bei der Besichtigung der Großwäscherei sowie der Werkstatt, in der unter anderem Wasserfilter hergestellt werden. Dort konnte sich der Landtagsabgeordnete selbst ein Bild von den Arbeitsabläufen machen – und auch persönlich mitarbeiten. „Hier wird Inklusion ganz konkret gelebt. Die Menschen erleben Wertschätzung, übernehmen Verantwortung und sind Teil eines funktionierenden Arbeitsalltags“, so Wagner. Auch Prof. Dr. Laura Ehm würdigte die Arbeit der Einrichtung: „Was hier in Schifferstadt geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. Das Gemeinschaftswerk zeigt, wie Teilhabe, Förderung und menschliche Zuwendung zusammengehören.“

Abschließend betonte Michael Wagner die besondere Bedeutung der Einrichtung für die Region: „Für diese segensreiche Einrichtung muss man dankbar sein. Rund 45 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen hier mehr als 200 Menschen. Das ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft – menschlich, sozial und wirtschaftlich. Diese Arbeit verdient Respekt, politische Unterstützung und verlässliche Rahmenbedingungen.“

Der Besuch unterstrich eindrucksvoll, wie wichtig Einrichtungen wie das ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz für gelebte Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und soziale Verantwortung in der Region sind.

Foto (oHo)

Gruppenfoto vlnr: Michael Wagner, Laura Ehm, Anne Kurz, Rainer Riedt

Quelle Michael Wagner MdL

Zuletzt aktualisiert am 7. Februar 2026, 10:09