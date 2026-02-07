Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Gefährliche Falle auf Feldweg: Nägel und scharfe Metallteile in Asche zwischen Industriestraße und Mozartstraße in Dannstadt-Schauernheim

Auf einem Verbindungsfeldweg zwischen der Industriestraße und der Mozartstraße in Dannstadt-Schauernheim ist es in den vergangenen Stunden zu einer gefährlichen Umwelt- und Sicherheitsbeeinträchtigung gekommen. Unbekannte haben dort Aschereste abgeladen, die mit Nägeln und weiteren scharfen Metallteilen durchsetzt sind.

Warnung an Eltern, Spatziergänger und Hundebesitzer

Besonders betroffen ist ein Wegabschnitt, der regelmäßig von Spaziergängern, Hundebesitzern und auch Kindern genutzt wird. Die scharfkantigen Gegenstände stellen ein erhebliches Verletzungsrisiko dar – sowohl für Menschen als auch für Tiere. Entsprechend wird dringend zur Vorsicht aufgerufen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die Asche verbrannter Paletten handeln, in der sich noch zahlreiche Metallbestandteile befanden. Die genaue Herkunft und der oder die Verantwortlichen sind bislang unklar.

Die zuständige Bürgermeisterin Manuela Winkelmann, der Verbandsbürgermeister Stefan Veth sowie die Polizei wurden bereits informiert. Die Ermittlungen laufen.

Eine Augenzeugin schildert den Vorfall wie folgt:

„In den letzten 24 Stunden wurden die Fahrspuren auf dem Weg zwischen Mozart- und Industriestraße mit Ascheresten aufgefüllt, die zahlreiche Nägel und Metallteile enthielten.“

Für Hinweise, die zur Identifizierung des Verursachers oder der Verursacher führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei oder der Gemeindeverwaltung zu melden.

Quelle: MRN-News wird über weitere Entwicklungen berichten.

Zuletzt aktualisiert am 7. Februar 2026, 18:07