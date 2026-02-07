  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
07.02.2026, 9:42 Uhr

Ludwigshafen – Vortragsreihe in der Fastenzeit: „Demokratie wagen“

1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Pfingstweide setzt Zeichen für Demokratie und gesellschaftliche Verantwortung – Start am 22. Februar

Ludwigshafen – Die Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Pfingstweide lädt in der Fastenzeit 2026 zu einer vierteiligen Vortragsreihe unter dem Motto „Demokratie wagen“ ein. Hintergrund ist die Ende 2024 vom Bundeshauptausschuss von Kolping Deutschland beschlossene Erklärung „Demokratie stärken“, in der der Verband eindringlich vor einer Aushöhlung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung warnt.

Kolping Deutschland macht darin deutlich, dass aktuelle gesellschaftliche Krisen zunehmend von extremistischen und populistischen Kräften instrumentalisiert werden, um demokratische Institutionen und Werte verächtlich zu machen. Gleichzeitig ruft der Verband zur aktiven politischen Teilhabe auf: Wer sich nicht engagiert, riskiere, die über Jahrzehnte errungenen Freiheitsrechte leichtfertig jenen zu überlassen, die diese nicht achten. Von Extremismus – gleich welcher Art – grenzt sich Kolping unmissverständlich ab und bietet verfassungsfeindlichem, antisemitischem, rassistischem, islamistischem oder nationalistischer Gedankengut keinen Raum.

Vor diesem Hintergrund möchte die Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Pfingstweide mit der Vortragsreihe Impulse zur Auseinandersetzung mit demokratischen Grundwerten geben und zur aktiven Mitgestaltung ermutigen.

Die Reihe wird am Sonntag, 22. Februar 2026, um 10:00 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst eröffnet. Am selben Tag folgt um 17:00 Uhr der Vortrag „Spannungsfeld Kirche und Politik“ von Pfarrer Hans-Joachim Wahl, ehemaliger Bundespräses von Kolping Deutschland.

Am Sonntag, 1. März 2026, spricht um 17:00 Uhr Michael Garthe, ehemaliger Chefredakteur der Rheinpfalz, zum Thema „Wir sind das Volk – Was will das Volk? Warum unsere Demokratie so schwierig geworden ist“.

Der dritte Abend findet am Sonntag, 8. März 2026, um 17:00 Uhr statt. Unter dem Titel „Demokratie wagen“ referiert Alessandro Belardita, Strafrichter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen.

Zum Abschluss der Reihe spricht am Sonntag, 15. März 2026, um 17:00 Uhr Martin Rose, Mitglied des Kolping-Bundesvorstandes, über „Das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform – ein starker Beitrag für unsere Demokratie“.

Alle Veranstaltungen finden in St. Albert, Madrider Weg 52, 67069 Ludwigshafen, statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Zuletzt aktualisiert am 7. Februar 2026, 09:42

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN