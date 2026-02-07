Ludwigshafen – Vortragsreihe in der Fastenzeit: „Demokratie wagen“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Pfingstweide setzt Zeichen für Demokratie und gesellschaftliche Verantwortung – Start am 22. Februar

Ludwigshafen – Die Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Pfingstweide lädt in der Fastenzeit 2026 zu einer vierteiligen Vortragsreihe unter dem Motto „Demokratie wagen“ ein. Hintergrund ist die Ende 2024 vom Bundeshauptausschuss von Kolping Deutschland beschlossene Erklärung „Demokratie stärken“, in der der Verband eindringlich vor einer Aushöhlung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung warnt.

Kolping Deutschland macht darin deutlich, dass aktuelle gesellschaftliche Krisen zunehmend von extremistischen und populistischen Kräften instrumentalisiert werden, um demokratische Institutionen und Werte verächtlich zu machen. Gleichzeitig ruft der Verband zur aktiven politischen Teilhabe auf: Wer sich nicht engagiert, riskiere, die über Jahrzehnte errungenen Freiheitsrechte leichtfertig jenen zu überlassen, die diese nicht achten. Von Extremismus – gleich welcher Art – grenzt sich Kolping unmissverständlich ab und bietet verfassungsfeindlichem, antisemitischem, rassistischem, islamistischem oder nationalistischer Gedankengut keinen Raum.

Vor diesem Hintergrund möchte die Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Pfingstweide mit der Vortragsreihe Impulse zur Auseinandersetzung mit demokratischen Grundwerten geben und zur aktiven Mitgestaltung ermutigen.

Die Reihe wird am Sonntag, 22. Februar 2026, um 10:00 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst eröffnet. Am selben Tag folgt um 17:00 Uhr der Vortrag „Spannungsfeld Kirche und Politik“ von Pfarrer Hans-Joachim Wahl, ehemaliger Bundespräses von Kolping Deutschland.

Am Sonntag, 1. März 2026, spricht um 17:00 Uhr Michael Garthe, ehemaliger Chefredakteur der Rheinpfalz, zum Thema „Wir sind das Volk – Was will das Volk? Warum unsere Demokratie so schwierig geworden ist“.

Der dritte Abend findet am Sonntag, 8. März 2026, um 17:00 Uhr statt. Unter dem Titel „Demokratie wagen“ referiert Alessandro Belardita, Strafrichter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen.

Zum Abschluss der Reihe spricht am Sonntag, 15. März 2026, um 17:00 Uhr Martin Rose, Mitglied des Kolping-Bundesvorstandes, über „Das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform – ein starker Beitrag für unsere Demokratie“.

Alle Veranstaltungen finden in St. Albert, Madrider Weg 52, 67069 Ludwigshafen, statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Zuletzt aktualisiert am 7. Februar 2026, 09:42