Landau – Neuer Jugendbeirat nimmt Arbeit auf

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der neu gewählte Jugendbeirat der Stadt Landau hat im Januar seine konstituierende Sitzung abgehalten und damit offiziell seine Arbeit aufgenommen. Die Mitglieder freuen sich sehr, nun gemeinsam in die neue Amtszeit zu starten und die Interessen junger Menschen in Landau zu vertreten.

In der ersten Sitzung wurden Anouk Wiedemann und Greta Sandmann zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende unterstützen Hannah Wilhelm und Jurji Klaeger die Arbeit des Jugendbeirats. Gemeinsam koordinieren sie die Treffen des Gremiums und vertreten den Jugendbeirat nach außen.

Aktuell befinden sich die Mitglieder in einer Kennenlernphase. Dabei geht es vor allem darum, als Gruppe zusammenzufinden, sich gegenseitig kennenzulernen und unterschiedliche Ideen und Sichtweisen einzubringen. Denn: Die Mitglieder des Jugendbeirats kommen aus verschiedenen Schulen, Stadtteilen und Lebensbereichen – genau das sehen sie auch als ihre große Stärke.

In den nächsten Wochen werden sie gemeinsam erste Ziele und Themen erarbeiten, die ihnen besonders wichtig sind. Ihr Ziel ist es, die Stimme junger Menschen in Landau hörbar zu machen und sich aktiv in politische und gesellschaftliche Prozesse einzubringen.

Der neue Landauer Jugendbeirat freut sich auf die kommende Zeit, auf den Austausch mit Politik, Verwaltung und anderen Akteur*innen – und vor allem darauf, Landau gemeinsam ein Stück jugendfreundlicher zu gestalten.

Ganz viele Informationen zum Jugendbeirat gibt es im Netz unter https://jufoelandau.com/jugendbeteiligung und auf Instagram unter „jugendbeiratlandau“.

