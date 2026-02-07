Gaziantep (Türkei) / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem gewaltsamen Angriff auf den Ludwigshafener Zugbegleiter Serkan C. herrscht tiefe Betroffenheit in Deutschland und der Türkei. Der Mann war am Montag Opfer einer brutalen Attacke geworden und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Fall hat bundesweit Entsetzen ausgelöst und eine Debatte über die Sicherheit im öffentlichen Dienst neu entfacht.

Serkan C. galt bei Kollegen und Fahrgästen als hilfsbereit und engagiert. Viele beschrieben ihn als pflichtbewussten Mitarbeiter und verlässlichen Menschen. Entsprechend groß ist die Trauer in seinem persönlichen und beruflichen Umfeld. Zahlreiche Beileidsbekundungen erreichten die Familie in den vergangenen Tagen aus beiden Ländern.

Die Beisetzung fand in der Türkei statt. Die Bilder zeigen das gemeinsame Totengebet sowie den emotionalen Abschied seiner Familie und enger Freunde am Sarg und am Grab. Hunderte Menschen versammelten sich, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. In stiller Verbundenheit wurden Gebete gesprochen, Blumen niedergelegt und letzte Worte des Gedenkens geteilt.

Serkan C. hinterlässt zwei Kinder. Sein Tod wird von vielen als besonders schmerzlicher Verlust empfunden – für seine Familie, seine Kollegen und alle, die ihn kannten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs dauern weiterhin an.

Gaziantep, eine große Metropole im Südosten der Türkei, ist eine offizielle Partnerstadt von Ludwigshafen am Rhein (seit 2012). Die Partnerschaften zielen auf kulturellen Austausch, wirtschaftliche Kooperationen und die Förderung der Völkerverständigung ab, insbesondere durch Unterstützung nach dem schweren Erdbeben 2023.

