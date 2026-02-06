Weinheim – Altreifen am Waidsee entsorgt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das ist dreist: Dort wo die Natur den Menschen auf kurzem Weg Erholung bieten soll und an einem eigentlich häufig von Spaziergängen besuchten Weg haben jetzt in der Nacht auf Mittwoch dieser Woche unbekannte Täter illegal schmutzigen Müll entsorgt. Mehr als ein Dutzend alter Reifen lagen im Gebüsch am Waidsee-Rundweg, etwa zwischen „Waidlake“ und der „Schweinebucht“. Der Bauhof der Stadt wurde am Morgen informiert und entsorgte den Problemmüll ordnungsgemäß – allerdings nach einer Beweisaufnahme, denn die Stadt hat Anzeige bei der Weinheimer Polizei erstattet. Damit erhöhen sich die Chancen, dass die Verursacher gefunden werden können. Zu den Auto- und Motorradreifen wurden Holzplatten und eine auffällige Menge teilweise noch verschnürter Werbebroschüren einer Discounter-Kette weggeworfen. „Eine Riesensauerei“, schimpfte Markus Schäfer, der Leiter der Stadtreinigung. Wer Zeugenaussagen zu der wilden Müllablagerung machen kann, kann sich bei der Polizei Weinheim melden unter 06201 – 10030 oder bei der Stadt über die Mailadresse sags-doch@weinheim.de

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 14:13