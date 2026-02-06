Speyer – Walter Becker dritte unabhängige Ansprechperson für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs im Bistum Speyer – Zusammen mit Heike Jockisch und Gabriele Obereicher bildet er das dreiköpfige Team

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Bistum Speyer stehen die unabhängigen Ansprechpersonen den Betroffenen von sexuellem Missbrauch helfend zur Verfügung, sie führen vertrauliche Gespräche, bieten Unterstützung und helfen auf dem Weg zur Anerkennung des Leids. Neben den zwei unabhängigen Ansprechpersonen Heike Jockisch und Gabriele Obereicher, die seit März 2025 im Amt sind, steht nun auch Walter Becker für Fragen und Unterstützung bei sexuellem Missbrauch im kirchlichen Kontext zur Verfügung. Walter Becker ist 70 Jahre alt, verheiratet, Vater und seit 1983 als Rechtsanwalt tätig. 2000 hat er eine Ausbildung zum Mediator absolviert, und seit 2003 engagiert er sich ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates in seiner Heimatpfarrei Frankenthal. Dazu ist er seit 2020 Mitglied im Caritas-Rat und somit Teil des Aufsichtsrates des diözesanen Caritasverbands. „Nach dem Aufruf im Pilger zur Neubesetzung habe ich gegenüber dem Bischof mein Interesse zur Mitarbeit in diesem Bereich bekundet. Ich bin überzeugt, dass ich mich insbesondere durch meine Ausbildung als Mediator hier helfend einbringen kann, was sich auch in meiner bisherigen Mitarbeit bestätigt hat“, berichtet Walter Becker. Über die Website des Bistums sind alle Kontaktdaten zu den unabhängigen Ansprechpersonen zu finden: https://www.bistum-speyer.de/aufarbeitung/

Text: Daniel Sniehotta

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 11:31