Schifferstadt – Batteriebetriebene Schlösser am Waldfriedhof

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In den vergangenen Monaten häuften sich leider die Kupferdiebstähle auf dem Waldfriedhof. Aus diesem Grund wurden nun batteriebetriebene Schlösser an den Zugängen vom Wohlfahrtsweg eingerichtet. In den Monaten Oktober bis März öffnen sie automatisch um 8 Uhr und schließen um 18:30 Uhr; von April bis September öffnen sie um 7:30 Uhr und schließen um 20:30 Uhr. Das Betreten bzw. Verlassen des Friedhofs am Wohlfahrtsweg ist nur während der Öffnungszeiten möglich, die Seiteneingänge bzw. der Haupteingang am Herzog-Otto-Weg sind ganztägig geöffnet. Zum Öffnen der Tore muss der Knauf festgehalten, gedreht und anschließend am Tor gezogen werden.
