Odenwald-Süd / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 haben die anschließenden Auswertungen – darunter die Analyse der Fahrgastzahlen – gezeigt, dass auf einzelnen Buslinien im Linienbündel Odenwald Süd Anpassungen sinnvoll sind. Der Fahrplan wurde entsprechend überarbeitet und die Änderungen werden zum 9. Februar 2026 umgesetzt. Ziel ist es, das Angebot effizient und bedarfsorientiert zu gestalten.

Fahrgäste werden gebeten, sich vorab über die neuen Fahrpläne zu informieren, die ab sofort online und in der myVRN-App verfügbar sind.

Die Änderungen im Überblick:

Linie 681

Der während der Vollsperrung der Straße zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach eingeführte Verstärkerbus um 7:30 Uhr ab Unter-Abtsteinach (Fahrt 906) entfällt wieder. Grund dafür ist, dass ab Unter-Abtsteinach regulär zwei Busse nach Wald-Michelbach angeboten werden, deren Kapazitäten ausreichend sind.

Linie 690

Die Fahrt um 15:22 Uhr von Zotzenbach Bahnhof nach Zotzenbach Trommhalle entfällt aufgrund fehlender Nachfrage. Die Verbindung zwischen diesen beiden Haltestellen ist weiterhin durch das stündliche Angebot der Linien 661 und 663 abgedeckt.

Linie 694

Bei Fahrt 906 (12:50 Uhr ab Rimbach DBS/BGS bzw. 12:53 Uhr ab Rimbach Stadion nach Mörlenbach und Bonsweiher) entfällt der Halt Rimbach Stadion.

Neu aufgenommen wird stattdessen die Haltestelle Mörlenbach Bahnhof (13:03 Uhr). Fahrgäste mit dem Ziel Bonsweiher, die bisher an der Haltestelle Rimbach Stadion zugestiegen sind, werden gebeten, die Regionalbahn (RB) 69 um 12:45 Uhr ab Rimbach Schulzentrum auszuweichen und in Mörlenbach in den Bus nach Bonsweiher umzusteigen.

VRN-Service:

Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie Ticketkauf rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS und über die Website www.vrn.de.

Hinweise und Beschwerden können Fahrgäste jederzeit über das Kontaktformular unter www.vrn.de/service/kontakt/beschwerde/ an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar senden – idealerweise unter Angabe der Liniennummer, der Fahrstrecke, der Uhrzeit sowie gegebenenfalls der betroffenen Haltestelle. Jede Rückmeldung trägt dazu bei, den Service kontinuierlich zu verbessern.

Quelle: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH)

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:34