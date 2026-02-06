Neckargemünd – 15-jährige vermisst

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit Donnerstag, den 22.01.2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis vermisst. Das letzte Mal gesehen wurde die 15-Jährige am Mittwochmorgen, den 21. Januar. Als mögliche Hinwendungsorte gelten der Raum Stuttgart, der Raum Offenbach sowie der Raum Eberbach. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

– ca. 160 cm groß

– ca. 55-60 kg

– rötlich-braune, lange glatte Haare

– blaue Augen

– Nasenpiercing in Herzform im rechten Nasenflügel

– Auffällig stark geschminkt

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

