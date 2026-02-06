

Mannheim / Metropolregion R-hein-Neckar(red/ak) – Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat bestätigt, dass der Masterplan Mobilität 2035+ der Stadt Mannheim alle Anforderungen an einen Klimamobilitätsplan erfüllt. Die Anerkennung erfolgte im Zuge der fachlichen Prüfung, die die Stadtverwaltung nach dem Beschluss des Gemeinderats eingeleitet hatte.

Mit dem positiven Anerkennungsschreiben erhält Mannheim offiziell den sogenannten Klimabonus. Dieser ermöglicht künftig eine erhöhte Förderquote von bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten für Maßnahmen, die gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig sind und Teil des Klimamobilitätsplans werden.

„Mit der Anerkennung als Klimamobilitätsplan setzen wir einen wichtigen Meilenstein für eine klimaverträgliche und moderne Mobilität in Mannheim. Der Klimabonus verschafft uns erleichterte Fördermöglichkeiten und ist zugleich Anerkennung des durch den Gemeinderat beschlossenen Konzepts“, betont Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Das Land Baden-Württemberg knüpft die erhöhte Förderung an die Umsetzung von fünf zentralen Maßnahmen, die bis spätestens 2035 realisiert werden sollen. Für Mannheim wurden folgende Handlungsfelder identifiziert:

– Ausbau des ÖPNV

– Emissionsfreie Busse

– Effizientes Parkraummanagement

– Ausbau des Radnetzes

– Ausweitung von Tempo 30 km/h-Regelungen

Der genaue Umfang sowie die inhaltliche Ausgestaltung dieser Maßnahmen werden in den kommenden Monaten weiter konkretisiert.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:14