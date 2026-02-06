Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Goldene, diamantene oder eiserne Meisterbriefe für die Prüfungsjahrgänge 1976, 1966 oder 1961 – Feierliche Überreichung bei Feststunden im Mai. Auch in diesem Jahr zeichnet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erneut ihre Altmeisterinnen und Altmeister aus. Wer vor 50, 60 oder 65 Jahren seine Meisterprüfung abgelegt hat, kann sich nun wieder anmelden, um bei Feierstunden in Wiesloch und in Buchen einen ganz besonderen Ehrenmeisterbrief zu erhalten: den goldenen, den diamantenen beziehungsweise den eisernen Meisterbrief.

Damit jeder berücksichtigt wird, bittet die Handwerkskammer alle Meisterinnen und Meister, die vor 50 oder mehr Jahren die Meisterprüfung im Kammerbezirk abgelegt haben, ihre Unterlagen einzureichen. Benötigt werden eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder des Meisterbriefes sowie die aktuelle Anschrift und Telefonnummer. Die goldene Meisterschaft gebührt allen Absolventen des Prüfungsjahrgangs 1976, die diamantene Meisterschaft allen des Jahrgangs 1966 und die eiserne Meisterschaft dem Prüfungsjahrgang 1961.

Die Ehrung mit Überreichung der Urkunde findet im Rahmen von Feierstunden am 11. Mai 2026 in Wiesloch beziehungsweise am 18. Mai 2026 in Buchen statt. Eine Einladung erfolgt separat per Post.

Anmeldungen sind bis zum 31. März 2026 direkt an den Geschäftsbereich III – Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim zu richten. Auch online ist eine Anmeldung über das Web-Formular auf www.hwk-mannheim.de/meisterjubilaeum möglich.

Bei Fragen unterstützt der Geschäftsbereich Meisterprüfung unter Telefon 0621 18002-143 oder E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:02