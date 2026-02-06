  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Umjubelte Premiere im Prinzregententheater – Gabriel feiert bemerkenswertes Regiedebüt

1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Premierenvorstellung der Boulevardkomödie „Meine Braut, sein Vater und ich“ feierte das Prinzregententheater Ludwigshafen am 5. Februar 2026 einen durchschlagenden Erfolg. Das Stück von Gérard Bitton und Michel Munz, in der pfälzischen Übersetzung von Antonia Gabriel, erwies sich als frisch-frech-frivoles Theatervergnügen.

Antonia Gabriel überzeugte dabei gleich doppelt: In ihrer ersten Regiearbeit am Prinzregententheater brachte sie die temporeiche Komödie souverän und pointiert auf die Bühne. Gleichzeitig stand sie selbst als Elsa auf der Bühne und überzeugte auch schauspielerisch. Das Premierenpublikum honorierte die Inszenierung mit reichlich Szenen-Applaus.
Meine Braut,sein Vater und ich
Die Schauspieltruppe war bestens ausgesucht:
Paul Meidl glänzte als Henri, eingefleischter Junggeselle und charmanter Frauenheld, der das Singleleben in vollen Zügen genießt. Als dessen Freund Dodo zeigte Dominik Kindermann einen liebenswerten, leicht chaotischen PC-Spiel-Anhänger. Felix Weiß versuchte als schneidiger Rechtsanwalt Norbert, mit professioneller Haltung Ordnung in das turbulente Verwirrspiel zu bringen. Besonders herausragend präsentierte sich zudem Ralf Lüdke, der den Vater brillant verkörperte.
Meine Braut,sein V
Im ausverkauften Haus herrschte von Beginn an prächtige Stimmung. Pointierte Dialoge, hohes Tempo und der pfälzische Dialekt sorgten für beste Unterhaltung. Zum Finale steigerte sich die Begeisterung nochmals deutlich – das Publikum jubelte und spendete lang anhaltenden Applaus – und bedankte sich schließlich mit Standing Ovations bei Ensemble und Regieteam.

Fazit: Eine freche, frische Komödie, die auf ganzer Linie überzeugte – und ein Premierenabend, der dem Publikum noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Mehr Infos und Kartenverkauf unter: Prinzregententheater
Alle Termine auch auf dem MRN-News Eventkalender

Titelbild (Prinzregententheater)von rechts:
Ralf Lüdke, Felix Weiss, Dominik Kindermann, Antonia Gabriel, Paul Meidl

Auf dem zweiten Bild(Prinzregententheater) sind zu sehen von hinten:
Paul Meidl, Felix Weiss, Antonia Gabriel

Auf dem dritten Bild (Prinzregententheater) sind zu sehen von rechts:
Ralf Lüdke, Dominik Kindermann, Paul Meidl, Antonia Gabriel

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN