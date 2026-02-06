Ludwigshafen – Umjubelte Premiere im Prinzregententheater – Gabriel feiert bemerkenswertes Regiedebüt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Premierenvorstellung der Boulevardkomödie „Meine Braut, sein Vater und ich“ feierte das Prinzregententheater Ludwigshafen am 5. Februar 2026 einen durchschlagenden Erfolg. Das Stück von Gérard Bitton und Michel Munz, in der pfälzischen Übersetzung von Antonia Gabriel, erwies sich als frisch-frech-frivoles Theatervergnügen.

Antonia Gabriel überzeugte dabei gleich doppelt: In ihrer ersten Regiearbeit am Prinzregententheater brachte sie die temporeiche Komödie souverän und pointiert auf die Bühne. Gleichzeitig stand sie selbst als Elsa auf der Bühne und überzeugte auch schauspielerisch. Das Premierenpublikum honorierte die Inszenierung mit reichlich Szenen-Applaus.



Die Schauspieltruppe war bestens ausgesucht:

Paul Meidl glänzte als Henri, eingefleischter Junggeselle und charmanter Frauenheld, der das Singleleben in vollen Zügen genießt. Als dessen Freund Dodo zeigte Dominik Kindermann einen liebenswerten, leicht chaotischen PC-Spiel-Anhänger. Felix Weiß versuchte als schneidiger Rechtsanwalt Norbert, mit professioneller Haltung Ordnung in das turbulente Verwirrspiel zu bringen. Besonders herausragend präsentierte sich zudem Ralf Lüdke, der den Vater brillant verkörperte.



Im ausverkauften Haus herrschte von Beginn an prächtige Stimmung. Pointierte Dialoge, hohes Tempo und der pfälzische Dialekt sorgten für beste Unterhaltung. Zum Finale steigerte sich die Begeisterung nochmals deutlich – das Publikum jubelte und spendete lang anhaltenden Applaus – und bedankte sich schließlich mit Standing Ovations bei Ensemble und Regieteam.

Fazit: Eine freche, frische Komödie, die auf ganzer Linie überzeugte – und ein Premierenabend, der dem Publikum noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

