Ludwigshafen – Sharon Eyal: „Into the Hairy“ – preisgekröntes Tanzstück auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Sharon Eyals preisgekröntem Tanzstück Into the Hairy gastiert die S-E-D Dance Company am Samstag, 21.2.2026 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Zu der hypnotischen elektronischen Musik des englischen Komponisten Koreless (alias Lewis Roberts), in die sich Noten sakraler Musik einfügen, erwacht eine Gruppe von Tänzern zum Leben. Nur die blassen Gesichter und Hände sind beleuchtet. Das gespenstische Licht (Licht-Design Alon Cohen) entfacht eine rätselhafte Zeremonie, die Sharon Eyal folgendermaßen beschreibt: „Ich liebe Schwarz. Für mich ist Schwarz Licht, und die Tänzer bringen das Licht.“ In diesem permanenten Halbdunkel von unterschiedlicher Intensität ruft die Bewegung eine schlafwandlerische Menschlichkeit hervor. Die Tänzer stecken in spinnenartigen, hautengen Kostümen (Maria Grazia Chiuri – Christian Dior Couture), die so dünn sind wie eine zweite Haut. Sie spiegeln eine bis in die Fingerspitzen raffinierte Ästhetik mit Nägeln und Schmuck im „Gothic“-Stil wider.

Into the Hairy erscheint wie ein Gemälde, das sich ständig neu zusammensetzt und wieder auflöst, mit eigenwilligen Körperhaltungen, zu grotesken Figuren verzerrten Silhouetten oder allegorischen Bildern, die an ein Altarbild erinnern: ausgestreckte Arme, geneigte oder entblößte Oberkörper. Mit ihrem zusammen mit Gai Behar entwickelten Meisterwerk will Sharon Eyal eine cineastische Erfahrung hervorrufen, ohne einem konkreten narrativen Faden zu folgen. Into the Hairy bewegt sich in der selben Tradition wie frühere Produktionen, z.B. OCD Love oder Soul Chain, die auch schon in Ludwigshafen zu sehen waren. In zeitgenös¬sischer Gestik entwickelt das Stück eine einzigartige visuelle Kraft und einen faszinierenden Sog, dem man sich kaum entziehen kann. „Ich möchte Magie sehen, und ich möchte, dass die Menschen fühlen, was ich ihnen geben möchte“, erläutert die Choreographin.

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Into the Hairy ©Katerina Jebb

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 11:03