Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -In der Saarlandstraße und in der Brunckstraße werden bis Ende Februar die großen Säulenhainbuchen auf vier Meter Höhe sowie um 30 Zentimeter im Radius zurückgeschnitten. Die Rückschnittarbeiten erfolgen auf Bitten der rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH), um die Verkehrssicherheit für die Straßenbahn zu erhalten. Einige Bäume in der Straße stehen davor, in die Oberleitung der Straßenbahn zu wachsen und einzelne Äste streifen bereits die Seiten der Waggons. Im Zeitraum des Rückschnitts kann der Verkehr in den beiden Straßen beeinträchtigt werden, da die Pflegearbeiten als Wanderbaustelle auf einem Fahrstreifen erfolgen. Die Arbeiten finden in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr statt. Der Bereich Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bittet die Verkehrsteilnehmer*innen um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:37