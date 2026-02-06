Ludwigshafen – Neue Singgruppentermine der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe bietet in den nächsten Monaten an folgenden Terminen jeweils montags um 15:30 Uhr im Schillerstift Oggersheim (Kapellengasse 25, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim) eine Singgruppe an:

9.02., 09.03., 13.04., 11.05., 08.06.

Beim ersten Treffen am kommenden Montag ist aufgrund der Nähe zu den Fastnachtstagen für das gemeinsame Singen ein humorvolles Repertoire geplant. Im Mittelpunkt stehen Lieder und Kanons, Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen und Verbessern der eigenen Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache.

Zu den Terminen sind alle Menschen eingeladen: Patienten, Angehörige oder generell jeder, der Lust hat zu singen. Singen Sie doch einfach mit! Sie sind herzlich willkommen!

Für weitere Informationen und kommende Termine besuchen Sie bitte unsere Website unter: https://www.schlaganfallgruppe.de/singgruppe .

Leitung:

Die Singgruppe wird von Markus Braun geleitet und von Ulrike Braun am Klavier begleitet. Beide sind erfahrene Musikpädagogen und haben eine Weiterbildung als Singleiter im Gesundheitsbereich absolviert.

Teilnahme:

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Bei Fragen können Sie sich gerne an Barbara Döbel (Tel.: 0621 69 90 19, Email: barbara.doebel@gmx.de) für allgemeine Anliegen oder an Markus Braun (Tel.: 0621 5 29 69 45, Email: BraunMarkus1@web.de) für spezifische Fragen zur Singgruppe wenden.

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 11:15