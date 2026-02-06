Ludwigshafen /-Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einem „Magic: The Gathering“-Tag lädt das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Samstag, 14. Februar 2026, von 10 bis 15 Uhr ein. „Magic: The Gathering“ gilt als das erste und erfolgreichste Fantasy-Sammelkartenspiel. Zwei oder mehr Spieler*innen treten mit selbst zusammengestellten Decks gegeneinander an, wobei jede Kartenkombination neue Strategien eröffnet. Mittlerweile stehen über 20.000 verschiedene Karten zur Verfügung, die nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für individuelle Spielstile bieten. Der „Magic: The Gathering“-Tag lädt sowohl erfahrene Spieler*innen als auch Interessierte ohne Vorkenntnisse ein. Für Einsteiger*innen stehen vorbereitete Decks bereit, sodass sie direkt ins Spielgeschehen einsteigen und die Welt von „Magic“ kennenlernen können. Die Leitung hat Christian Taussig. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen gibt es unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 22:47