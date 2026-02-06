Ludwigshafen – Einladung zur närrischen Autogrammstunde mit den Eulen Ludwigshafen bei der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Sie gehören an Fasching zusammen wie der Elferrat und die Büttenreden: Am Faschingsdienstag kommen die Eulen Ludwigshafen wieder zur närrischen Autogrammstunde in die Sparkassengeschäftsstelle Ludwigshafen-Friesenheim.

Alle Kundinnen und Kunden, Eulen-Fans sowie leidenschaftliche Autogrammjäger sind am 17. Februar herzlich eingeladen, um Selfies zu machen, sich das eigene Trikot unterschreiben zu lassen oder das diesjährige Fastnachtskostüm.

Dafür – und natürlich für den ein oder anderen Plausch – halten sich zwischen 11:00 und 12:00 Uhr die beiden Eulen-Spieler Nicolas Waldvogel und Vincent Bülow in der Sparkassengeschäftsstelle Ludwigshafen-Fiesenheim in der Sternstraße 91 bereit. Dies ist eine großartige Gelegenheit, um die Spieler persönlich kennenzulernen und eine ganz besondere Erinnerung zu schaffen.

WAS?

Närrische Autogrammstunde bei der Sparkasse Vorderpfalz mit den Spielern Nicolas Waldvogel und Vincent Bülow von den Eulen Ludwigshafen

WANN?

Faschingsdienstag, 17. Februar 2026

11-12 Uhr

WO?

Sparkasse Vorderpfalz Geschäftsstelle Ludwigshafen-Friesenheim Sternstraße 91, 67063 Ludwigshafen

Bild: Die Eulen Ludwigshafen (TSG Ludwigshafen-Friesenheim Bundesliga-Handball GmbH) © Eulen Ludwigshafen

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 14:25