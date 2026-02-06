  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Euelen
06.02.2026, 14:25 Uhr

Ludwigshafen – Einladung zur närrischen Autogrammstunde mit den Eulen Ludwigshafen bei der Sparkasse Vorderpfalz

EuelenLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Sie gehören an Fasching zusammen wie der Elferrat und die Büttenreden: Am Faschingsdienstag kommen die Eulen Ludwigshafen wieder zur närrischen Autogrammstunde in die Sparkassengeschäftsstelle Ludwigshafen-Friesenheim.

Alle Kundinnen und Kunden, Eulen-Fans sowie leidenschaftliche Autogrammjäger sind am 17. Februar herzlich eingeladen, um Selfies zu machen, sich das eigene Trikot unterschreiben zu lassen oder das diesjährige Fastnachtskostüm.

Dafür – und natürlich für den ein oder anderen Plausch – halten sich zwischen 11:00 und 12:00 Uhr die beiden Eulen-Spieler Nicolas Waldvogel und Vincent Bülow in der Sparkassengeschäftsstelle Ludwigshafen-Fiesenheim in der Sternstraße 91 bereit. Dies ist eine großartige Gelegenheit, um die Spieler persönlich kennenzulernen und eine ganz besondere Erinnerung zu schaffen.

WAS?

Närrische Autogrammstunde bei der Sparkasse Vorderpfalz mit den Spielern Nicolas Waldvogel und Vincent Bülow von den Eulen Ludwigshafen

WANN?

Faschingsdienstag, 17. Februar 2026
11-12 Uhr

WO?

Sparkasse Vorderpfalz Geschäftsstelle Ludwigshafen-Friesenheim Sternstraße 91, 67063 Ludwigshafen

Bild: Die Eulen Ludwigshafen (TSG Ludwigshafen-Friesenheim Bundesliga-Handball GmbH) © Eulen Ludwigshafen

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 14:25

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN