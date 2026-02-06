Ludwigshafen – CDU-Ortsbeiratsfraktion Oppau hakt nach: Wie läuft der Verkehr während des Hochstraßen-Abrisses?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Verwaltung sagt Information zu, CDU fordert Bürgerveranstaltung.

In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirat Oppau hat die CDU-Ortsbeiratsfraktion eine Anfrage zur Verkehrsführung während der Abriss- und Bauphase der Hochstraße Nord gestellt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die nördlichen Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide vor Überlastungen geschützt und die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig informiert werden.

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein und die Projektverantwortlichen haben daraufhin dargelegt, dass während der Bauphasen eine gezielte Verkehrslenkung vorgesehen ist. Dazu zählen unter anderem festgelegte Umleitungsrouten,

ein kontinuierliches Monitoring der Stauentwicklung sowie die Möglichkeit, kurzfristig steuernd einzugreifen, etwa durch angepasste Ampelschaltungen Außerdem verwies die Verwaltung auf verschiedene Kommunikationswege: Über soziale Medien, regelmäßige Meldungen und Newsletter sollen nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner, sondern auch Pendler, Lieferdienste und weitere Verkehrsteilnehmende informiert werden.

Für die CDU-Ortsbeiratsfraktion sind das wichtige Signale, zugleich sieht sie weiteren Handlungsbedarf vor Ort.

„Die Antwort der Verwaltung zeigt, dass die Problematik erkannt ist, und die geplante Vorgehensweise ist durchaus vielversprechend. Entscheidend ist aber, dass die Menschen in unseren Stadtteilen die Informationen auch konkret erhalten“,

erklärt David Caruana.

Viele Bürgerinnen und Bürger stellten sich ganz praktische Fragen: Welche Strecke ist morgens noch sinnvoll? Wo ist mit Stau zu rechnen? Wie erreichen Lieferdienste die Wohngebiete? Und wie kommt man im Alltag noch zuverlässig zur Nahversorgung?

„Gerade für ältere Menschen oder Familien ist es entscheidend zu wissen, ob der Weg zum Supermarkt, oder andere alltägliche Wege plötzlich deutlich länger dauern, weil zentrale Knotenpunkte stärker belastet sind. Das muss verständlich er-

klärt werden“, betont Christiane Ohlinger-Kirsch.

Die CDU-Ortsbeiratsfraktion bekräftigt deshalb ihre Forderung aus der Sitzung: Eine öffentliche Informationsveranstaltung speziell für Oppau, Edigheim und Pfingstweide. Dort sollen die geplanten Verkehrsführungen anschaulich vorge-

stellt und Fragen der Bürgerinnen und Bürger direkt beantwortet werden.

„Transparenz und frühzeitige Information sind entscheidend, damit sich die Menschen auf die Veränderungen einstellen können. Eine Veranstaltung vor Ort schafft Klarheit und Vertrauen“, so Caruana und Ohlinger-Kirsch abschließend.

Die CDU-Ortsbeiratsfraktion wird das Thema weiter eng begleiten und sich dafür einsetzen, dass die Belange der nördlichen Stadtteile bei der Verkehrsplanung konsequent berücksichtigt werden.

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026, 14:21